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В Минске возобновляется суд над жителем Площади Перемен Степаном Латыповым

10.06.2021 10:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Минске возобновляется суд над жителем Площади Перемен Степаном Латыповым
Процесс по делу Степана Латыпова начался 1 июня / @viasna96
В суде Советского района Минска в четверг, 10 июня, возобновляется процесс по делу жителя Площади Перемен Степана Латыпова.

Поддержать его пришло много людей, на входе образовалась очередь. Однако попасть в зал у большинства не получается, людям говорят, что «нет мест».

Степана Латыпова задержали в минувшем сентябре и обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: «организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок», «сопротивление сотрудникам органов внутренних дел» и «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Ему ставят в вину организацию дворового telegram-чата и мастерской по изготовлению «протестной символики», сопротивление милиции при задержании и то, что он ввел «в заблуждение клиентов при оказании услуг по химической защите растений». Латыпов на суде не признал свою вину ни по одному из упомянутых эпизодов.

Он заявил об угрозах.

«ГУБОП пообещал, если я не признаю вину, будут уголовные дела против родных и соседей», — сказал он. После этих слов он воткнул шариковую ручку себе в горло. Заседание было приостановлено. Степана забрали в больницу.


В тот же день Степана Латыпова прооперировали, и уже к вечеру вернули в СИЗО. Адвокат Степана несколько дней назад смог навестить его.

«Самочувствие удовлетворительное. Держится стойко. Переживает за родных», — рассказал после встречи защитник.
 
Теги: Минск
 
 
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