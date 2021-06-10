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Процесс по делу Степана Латыпова начался 1 июня / @viasna96

«ГУБОП пообещал, если я не признаю вину, будут уголовные дела против родных и соседей», — сказал он. После этих слов он воткнул шариковую ручку себе в горло. Заседание было приостановлено. Степана забрали в больницу.

«Самочувствие удовлетворительное. Держится стойко. Переживает за родных», — рассказал после встречи защитник.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске возобновляется суд над жителем Площади Перемен Степаном Латыповым Поддержать его пришло много людей, на входе образовалась очередь.

Поддержать его пришло много людей, на входе образовалась очередь. Однако попасть в зал у большинства не получается, людям говорят, что «нет мест».задержали в минувшем сентябре и обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: «организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок», «сопротивление сотрудникам органов внутренних дел» и «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».Ему ставят в вину организацию дворового telegram-чата и мастерской по изготовлению «протестной символики», сопротивление милиции при задержании и то, что он ввел «в заблуждение клиентов при оказании услуг по химической защите растений». Латыпов на суде не признал свою вину ни по одному из упомянутых эпизодов.Он заявил об угрозах.В тот же день Степана Латыпова прооперировали, и уже к вечеру вернули в СИЗО. Адвокат Степана несколько дней назад смог навестить его.