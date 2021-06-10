Экс-дипломат: Власти решатся на политическую амнистию только если это их самостоятельное решение

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«Власти могут опустить политзаключенных без болезненных последствий для себя»

Фото: dw.com

«Если люди выйдут на свободу, написав покаяние или не написав его, этому можно будет только порадоваться. Большинство там находится, как говорят, ни за что – даже с точки зрения власти», – сказал Мацукевич.

«У власти присутствует боязнь продемонстрировать слабость, там считают, что это может спровоцировать еще большее давление. Там не хотят, чтобы ситуация выглядела так, что они испугались санкций и под нажимом готовы кого-то отпустить. Природа белорусского режима такова, что он вряд ли пойдет на амнистию, если будет такое давление», – считает Мацукевич.

«Есть несколько человек, которые были и могут оставаться лидерами демократического движения. Безусловно, вряд ли сейчас режим их выпустит. Но всех остальных, на мой взгляд, власти могут опустить без болезненных последствий для себя. Даже такие персоны как Федута и Костусев угрозы для власти не представляют, они просто представляют альтернативное мнение», – полагает Мацукевич.

«Власть вправе будут ожидать встречных послаблений со стороны Запада», – считает Мацукевич.

«Если так, то это будет очень печально, Беларусь таким образом лишается международной субъектности. Другое дело, что я сомневаюсь, что Путин и Байден при встрече 16 июня смогут найти развязку по белорусскому вопросу. Мне кажется, пока в интересах Кремля подождать, чтобы белорусская проблема усугублялась, чтобы отношения Минска с соседями продолжали портиться. Белорусские власти таким образом лишаются поля для маневра, на них можно будет эффективнее давить по интеграционным вопросам», – считает Мацукевич.

«Вряд ли на Западе откажутся от введения новых санкций»

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«Раз год объявлен Годом народного единства, то кроме силового принуждения нужно демонстрировать какие-то шаги, подкрепить заявку действиями. Нужно показать, что власть проявляет гуманизм и понимание», – сказал Гончарик.

«Вряд ли там откажутся от введения новых санкций, слишком далеко зашли белорусские власти. Здесь нужны более глубокие и серьезные шаги со стороны Минска. Нужно пересматривать внутреннюю политику. Ну, хорошо, кого-то выпустят, но ведь репрессии и уголовные дела продолжаются», – отметил Гончарик.

«Пока что власти словно действуют по принципу «чем хуже – тем лучше». Посадили принудительно самолет с гражданами чужих стран, но разве Протасевич это такая крупная личность, такая серьезная угроза для власти, чтобы так рисковать?», – недоумевает Гончарик.

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