Денис Дудинский вместе с женой Екатериной Раецкой уехал в Украину

Источник материала: UDF



Денис Дудинский и Екатерина Раецкая / instagram.com/katyarayaa

«Уезжаю быстро: без телефона, в котором вся жизнь, без ноутбука, — пишет она. — Без банковских карт, расчётных счетов, без прощальной записки. И без плана...».

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