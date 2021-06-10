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Денис Дудинский вместе с женой Екатериной Раецкой уехал в Украину
Источник материала: UDF
Денис Дудинский и Екатерина Раецкая / instagram.com/katyarayaa
«Уезжаю быстро: без телефона, в котором вся жизнь, без ноутбука, — пишет она. — Без банковских карт, расчётных счетов, без прощальной записки. И без плана...».
Скорее всего Денис Дудинский и Екатерина Раецкая в Киеве.
К экс-ведущему БТ в Минске недавно приходили силовики, проводившие «проверочные мероприятия по вопросам налогообложения». А в прошлом году Дудинский отбыл 10 суток административного ареста за участие в протестах и был оштрафован.
После этого он потерял места в государственных проектах.
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К экс-ведущему БТ в Минске недавно приходили силовики.
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