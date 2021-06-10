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Солнечное затмение 10 июня: на что нужно обратить внимание

10.06.2021 10:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Первое солнечное затмение начнется в этот четверг - 10 июня, в 13:52 по минскому и московскому времени и пройдет в 19-м градусе знака Близнецы.

Что же будет происходить в этот период? Прежде всего, завершится первый туманный коридор затмений 2021 года и вы начнете видеть ситуацию более ясно.

И если Лунное затмение в астрологии ассоциируется с потерями, расставаниями завершением определенного цикла в жизни, то Солнечное - с началом, возможностями и новым, волнующим этапом. Фокус перемещается с прошлого на будущее и вы начинаете видеть конечную цель или путь к своей мечте.

И поверьте, это путешествие будет действительно волнующим!

Что принесет Солнечное затмение 10 июня?

  • новые возможности в карьере и бизнесе
  • интересные перспективы, которые могут раскрыть вас с творческой стороны
  • прояснение запутанных и сложных ситуаций в личных или рабочих отношениях, а также в сфере здоровья
  • вещие сны и внезапные озарения, которые можно сравнить с ясновидением

Чего нельзя делать в Солнечное затмение 10 июня?

  • не спешите расставаться и разводиться. Возьмите паузу и проведите время в одиночестве, это поможет вам избежать возможной ошибки
  • не стоит питать лишних иллюзий и возвращаться в прошлое просто потому, что там все знакомо. Это касается всех сфер вашей жизни
  • не начинайте ничего нового. Пишите планы, формулируйте желания, но не приступайте к активным действиям
  • не стоит принимать важные и судьбоносные решения. Любая информация должна быть проанализирована

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Теги: Минск
 
 
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