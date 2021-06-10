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Солнечное затмение 10 июня: на что нужно обратить внимание
10.06.2021 10:59 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Первое солнечное затмение начнется в этот четверг - 10 июня, в 13:52 по минскому и московскому времени и пройдет в 19-м градусе знака Близнецы.
Что же будет происходить в этот период? Прежде всего, завершится первый туманный
И если Лунное затмение в астрологии ассоциируется с потерями, расставаниями завершением определенного цикла в жизни, то Солнечное - с началом, возможностями и новым, волнующим этапом. Фокус перемещается с прошлого на будущее и вы начинаете видеть конечную цель или путь к своей мечте.
И поверьте, это путешествие будет действительно волнующим!
Что принесет Солнечное затмение 10 июня?
Чего нельзя делать в Солнечное затмение 10 июня?
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Какое значение несет, на что стоит ориентироваться, а также руководство к действию в этот кармический период - читайте в справке Sputnik.
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