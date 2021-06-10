ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ужас! В Столине ранее судимый маньяк снова пытался изнасиловать ребенка

10.06.2021 11:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

О том, удалось ли ему это сделать, не сообщается

Сообщение о возможном изнасиловании ребенка от жителя райцентра поступило в Столинский РОВД вечером 7 июня.

В качестве аргумента мужчина показал видео сотрудникам милиции с предполагаемым насильником: тот был пьян и с расстегнутыми шортами находился рядом с девочкой.

По словам заявителя, во время рыбалки на берегу реки он услышал шум из кустарника, заметил там взрослого с ребенком. Пытаясь разобраться в ситуации, рыбак стал задавать вопросы мужчине, снимая общение на мобильный телефон. Тот забрал девочку и ушел.

На видео оперативники опознали 38-летнего жителя Столина, ранее судимого за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и нарушение превентивного надзора.

Дома мужчины не оказалось и личный состав Столинского РОВД был поднят по тревоге. К розыску подключились коллеги из соседних райотделов и транспортной милиции. 

Сыщики установили, что подозреваемый вместе со знакомым со станции Горынь на дизель-поезде направился в Лунинец. По прибытии поезда на вокзал в этом городе его задержали.



По данному факту Столинским РОСК возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 167 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней). 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
У Менску ад выбуху невядомага пакету пацярпеў 18-гадовы хлопец
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by