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Социолог Астапеня - об амнистии: Московские предъявляют счет за поддержку
Источник материала: Партизан
Социолог Рыгор Астапеня прокомментировал информацию о возможной амнистии политзаключенных
По мнению Рыгора Астапени, причин такого развития событий может быть несколько.
Ранее сообщалось, что политзаключенным, как уже осужденным и находящимся в колонии, так и тем, суд над которыми еще не состоялся, предлагают написать письмо покаяния взамен за освобождение по амнистии.
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Социолог Рыгор Астапеня прокомментировал информацию о возможной амнистии политзаключенных
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