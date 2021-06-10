ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Житель Борисовского района по частям украл дом соседа

10.06.2021 11:35 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В Борисовском районе сельчанин по частям украл дом соседа, сообщили в УВД Минского облисполкома.

Житель Борисовского района по частям украл дом соседа

Сельчанину было известно, что прежний хозяин дома в Зоричах умер, а вот то, что появился новый собственник, мужчина, по его словам, не знал.

Как оказалось, дом в деревне несколько лет назад приобрел 31-летний минчанин. Мужчина редко появлялся на участке, и именно по этой причине не сразу обнаружил посягательство на свое имущество.

Минчанин узнал о произошедшем после звонка из сельсовета. У него уточнили, планирует ли он что-то делать с участком, так как помимо фундамента на нем ничего нет. Ошарашенный данной новостью мужчина сразу же обратился в правоохранительные органы.

Милиция установила, что к разборке дома приложил руку 56-летний сельчанин, проживающий неподалеку. С 2019 года он проникал во двор соседа и по частям разбирал его дом.

Часть похищенных бревен мужчина планировал использовать для стройки на своем участке, а часть израсходовал для растопки печи.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Борисовском районе сельчанин по частям украл дом соседа, сообщили в УВД Минского облисполкома.
 
Новости дня
Новости разные
 
Возобновился процесс по делу Степана Латыпова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by