Возобновился процесс по делу Степана Латыпова

В суде Советского района Минска 10 июня возобновился процесс в отношении минчанина Степана Латыпова.

В ходе первого заседания 1 июня Латыпов совершил попытку суицида, воткнув себе в шею острый предмет, после чего был доставлен в больницу, где ему провели экстренную операцию.

Процесс проходит в новом здании суда Советского района на улице Ф.Скорины.





Как сообщает корреспондент Naviny.by, пришедшим сегодня на процесс по делу Латыпова журналистам запретили снимать в здании суда. За тем, чтобы журналисты не фотографировали, следят сотрудник милиции и работники суда.

На процесс пришли заместитель руководителя Представительства ЕС Эвелина Шульц и первый секретарь посольства Швеции Конрад Рикардсон

Шульц пришла со значком «Свабоду палітвязьням». Она пообщалась с родственниками и знакомыми Латыпова.

Шульц сказала, что Представительство ЕС наблюдает за важными событиями в Беларуси и резонансными судебными процессами в том числе.

Шульц поинтересовалась условиями содержания Латыпова, а также условиями работы журналистов на судебных процессах.

Обвиняемый находится в клетке из прозрачного материала. Рядом с ним непосредственно в клетке двое конвоиров. Его руки пристегнуты наручниками к рукам конвоиров.

У Латыпова на шее отчетливо виден шрам длиной около десяти сантиметров.

Своему адвокату Латыпов рассказал, что у него изъяли все материалы дела. Ручку ему тоже не дали, предложили только стержень.

Суд решает вопрос о назначении судебно-психиатрической экспертизы. Гособвинитель поддержал проведение экспертизы, Латыпов не поддержал. Адвокат Латыпова также считает проведение экспертизы нецелесообразным, так как такая экспертиза уже проводилась.