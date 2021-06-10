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Возобновился процесс по делу Степана Латыпова
Источник материала: Навiны
В суде Советского района Минска 10 июня возобновился процесс в отношении минчанина Степана Латыпова.
В ходе первого заседания 1 июня Латыпов совершил попытку суицида,
Процесс проходит в новом здании суда Советского района на улице Ф.Скорины.
Как сообщает корреспондент Naviny.by, пришедшим сегодня на процесс по делу Латыпова журналистам запретили снимать в здании суда. За тем, чтобы журналисты не фотографировали, следят сотрудник милиции и работники суда.
На процесс пришли заместитель руководителя Представительства ЕС Эвелина Шульц и первый секретарь посольства Швеции Конрад Рикардсон
Шульц пришла со значком «Свабоду палітвязьням». Она пообщалась с родственниками и знакомыми Латыпова.
Шульц сказала, что Представительство ЕС наблюдает за важными событиями в Беларуси и резонансными судебными процессами в том числе.
Шульц поинтересовалась условиями содержания Латыпова, а также условиями работы журналистов на судебных процессах.
Обвиняемый находится в клетке из прозрачного материала. Рядом с ним непосредственно в клетке двое конвоиров. Его руки пристегнуты наручниками к рукам конвоиров.
У Латыпова на шее отчетливо виден шрам длиной около десяти сантиметров.
Своему адвокату Латыпов рассказал, что у него изъяли все материалы дела. Ручку ему тоже не дали, предложили только стержень.
Суд решает вопрос о назначении судебно-психиатрической экспертизы. Гособвинитель поддержал проведение экспертизы, Латыпов не поддержал. Адвокат Латыпова также считает проведение экспертизы нецелесообразным, так как такая экспертиза уже проводилась.
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