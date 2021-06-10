ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Возобновился процесс по делу Степана Латыпова

10.06.2021 11:35 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В суде Советского района Минска 10 июня возобновился процесс в отношении минчанина Степана Латыпова.

В ходе первого заседания 1 июня Латыпов совершил попытку суицида, воткнув себе в шею острый предмет, после чего был доставлен в больницу, где ему провели экстренную операцию.

Процесс проходит в новом здании суда Советского района на улице Ф.Скорины.

Возобновился процесс по делу Степана Латыпова

Как сообщает корреспондент Naviny.by, пришедшим сегодня на процесс по делу Латыпова журналистам запретили снимать в здании суда. За тем, чтобы журналисты не фотографировали, следят сотрудник милиции и работники суда.

На процесс пришли заместитель руководителя Представительства ЕС Эвелина Шульц и первый секретарь посольства Швеции Конрад Рикардсон

Шульц пришла со значком «Свабоду палітвязьням». Она пообщалась с родственниками и знакомыми Латыпова.

Шульц сказала, что Представительство ЕС наблюдает за важными событиями в Беларуси и резонансными судебными процессами в том числе.

Шульц поинтересовалась условиями содержания Латыпова, а также условиями работы журналистов на судебных процессах.

Обвиняемый находится в клетке из прозрачного материала. Рядом с ним непосредственно в клетке двое конвоиров. Его руки пристегнуты наручниками к рукам конвоиров.

У Латыпова на шее отчетливо виден шрам длиной около десяти сантиметров.

Своему адвокату Латыпов рассказал, что у него изъяли все материалы дела. Ручку ему тоже не дали, предложили только стержень.

Суд решает вопрос о назначении судебно-психиатрической экспертизы. Гособвинитель поддержал проведение экспертизы, Латыпов не поддержал. Адвокат Латыпова также считает проведение экспертизы нецелесообразным, так как такая экспертиза уже проводилась.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В суде Советского района Минска 10 июня возобновился процесс в отношении минчанина Степана Латыпова.
 
Новости дня
Новости разные
 
Доллар, евро и российский рубль дружно дешевеют в начале торгов 10 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by