Какие ангелы-хранители есть у знаков зодиака

Источник материала: UDF



Картинка носит иллюстративный характер

Ангелы-хранители у Овнов, Тельцов и Близнецов

Ангелы-хранители у Раков, Львов и Дев

Ангелы-хранители у Весов, Скорпионов и Стрельцов

Ангелы-хранители у Козерогов, Водолеев и Рыб

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– ангел Бакариил. Он способен оказать поддержку во всех делах, придаёт силы и уверенности, защищает от всех невзгод и плохого самочувствия. Оберегает всех, кто общается с Овнами. А также родных и близких сердцу людей.— ангел Аматиил. Помогает представителям данного созвездия найти верный путь, оберегает от всех проблем, защищает от неудач и негатива в их судьбе и в жизни.– ангел-хранитель Бахрам. Данный ангел-хранитель способен улучшить самочувствие, дарит удачу и счастье, помогает предотвратить все невзгод, которые встречаются на пути у Близнецов. Помогает представителям данного созвездия выполнить все требования и назначения.- ангел-хранитель Дина. Помогает представителям данного созвездия остаться открытыми, уверенными в себе. Если решили Раки сделать необдуманные поступки, стараются сделать так, чтобы они передумали. Помогает созвездию расширить свой кругозор, защищает от принятых, необдуманных поступков.Для того, чтобы достичь определённые высоты, Дина защищает человека, помогает в семейных отношениях. Если люди одиноки, ангелы-хранители подсказывают человеку, как встретить спутника жизни.находятся под крылом ангела Аквариила. Под покровителем данного ангела, Львы стремятся к новым высотам, стараются сделать всё возможное, чтобы в жизни было много счастья и удачи. Помогают увидеть мир в разноцветных тонах и красках. Помогают воплотить мечты в реальность и понять окружающих людей.по жизни помогает яркий ангел Кадмиил. Данный защитник способен заставить закалить характер данного созвездия. Помогает воплотить заветные мечты в реальность.Девам советуют прислушиваться к своей интуиции, так как благодаря ей, с человеком связываются ангелы-хранители. Кадмиил направляет Дев по нужному пути и воплощает мечты в реальность.– ангел-хранитель Барчиил. Помогает Весам найти путь в жизни, улучшает настроение, защищает от невзгод и плохого самочувствия. Помогает подарить внутреннюю силу и энергию.Защищает от плохого настроения, улучшает самочувствие и борется с агрессией. К Барчиилу чаще всего обращаются за помощью в трудных жизненных ситуациях.под защитой ангела Гавриила. Самый сильный среди ангелов-хранителей, которые улучшают настроение Скорпионов, помогают в трудных ситуациях. Придаёт силы, и способности видеть будущее. Скорпионы благодаря ангелам воплощают мечты в реальность.ангел-хранитель Адначиил. Помогает в путешествии, защищает от негатива и плохого настроения, привлекает в жизнь положительно настроенных людей. Стрельцы, благодаря ангелам, способны решить проблемы, которые положительно повлияют на их судьбу и будущее.- ангел-хранитель Камбиил. Козероги видят будущее, могут с лёгкостью решить проблемы. Которые появились на пути. Ангелы улучшают настроение и борются с агрессией. Помогают воплотить мечты в реальность.под защитой ангела Катетила. Учит представителей данного созвездия ценить любовь и дружбу, помогают в трудных ситуациях. Дарит им уверенность в себе, способны оказать поддержку в обучении, а также в науке.охраняет от жизненных неудач ангел Егалмиил. Рыбы достигают благодаря своему охраннику успеха в карьерном росте, в семейных отношениях. При помощи поддержки ангелов, чувствуют в себе силу и уверенность во всех начинаниях.