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Доллар, евро и российский рубль дружно дешевеют в начале торгов 10 июня

10.06.2021 11:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доллар, евро и российский рубль дружно дешевеют в начале торгов 10 июня
Иллюстративное фото
Утром в четверг белорусский рубль укрепляется сразу ко всем основным валютам. Стоимость козины валют снижается уже пятый раз подряд до минимума за 15 дней.

Валютная корзина подешевела ещё на 0,29%, с начала недели уже на 0,91%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:12:

Курс доллара снизился ещё на 0,0043 BYN до 2,4964 BYN/USD.

Доллар летит вниз уже четвёртый день. Его стоимость за это время обвалилась на 0,0424 BYN. До минимума за 10 месяцев доллару не хватает всего 9 дней.

Курс евро упал на 0,0091 BYN до 3,0374 BYN/EUR. Это минимальный уровень за 198 дней. До минимума за семь месяцев не хватает меньше двух недель.

Европейская валюта сегодня дешевеет уже шестой раз. Её стоимость за это время обвалилась на 0,0576 BYN.

Курс российского рубля опустился на 0,0122 BYN до 3,4572 BYN/100 RUB и оставил максимум за два месяца.

Московская биржа


За сутки стоимость доллара выросла всего на 7 копеек до 72,17 российских рублей. Доллар находится вблизи минимума за 11 месяцев.

Курс евро снизился до 87,85 российских рублей. Это всего на три копейки больше, чем было вчера утром. Стоимость евро сейчас находится на минимуме почти за три месяца.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Валютная корзина подешевела ещё на 0,29%, с начала недели уже на 0,91%.
 
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