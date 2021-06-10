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Экзамен по истории Беларуси может стать обязательным при поступлении в вузы

10.06.2021 11:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн - Sputnik. Экзамен по истории Беларуси может стать обязательным при поступлении в высшие учебные заведения, заявил министр образования Игорь Карпенко.

В Овальном зале на парламентских слушаниях присутствуют представители профильных министерств и ведомств, педагоги, представители предприятий, общественных объединений. Одним из первых на слушаниях выступил министр, который рассказал о состоянии и перспективах развития национальной системы образования.

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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"Учитывая важность исторических знаний в формировании мировоззрения подрастающего поколения, Министерство образования инициирует включение экзамена по истории Беларуси как обязательного при поступлении в учреждения высшего образования", - цитирует Карпенко БелТА.

В свою очередь, глава нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко отметил, что необходимость перемен в отечественном образовании действительно назрела.

"В эпоху глобализации борьба за интеллектуальные ресурсы планеты обостряется до предела. (…) создание образовательной системы нового типа, способной гибко реагировать на вызовы времени, формулируется в настоящее время как ключевая государственная задача во всем мире", - сказал глава Палаты представителей.

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске в Овальном зале проходят парламентские слушания на тему "Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути...
 
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