Экзамен по истории Беларуси может стать обязательным при поступлении в вузы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн - Sputnik. Экзамен по истории Беларуси может стать обязательным при поступлении в высшие учебные заведения, заявил министр образования Игорь Карпенко.

В Овальном зале на парламентских слушаниях присутствуют представители профильных министерств и ведомств, педагоги, представители предприятий, общественных объединений. Одним из первых на слушаниях выступил министр, который рассказал о состоянии и перспективах развития национальной системы образования.

"Учитывая важность исторических знаний в формировании мировоззрения подрастающего поколения, Министерство образования инициирует включение экзамена по истории Беларуси как обязательного при поступлении в учреждения высшего образования", - цитирует Карпенко БелТА .

В свою очередь, глава нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко отметил, что необходимость перемен в отечественном образовании действительно назрела.

"В эпоху глобализации борьба за интеллектуальные ресурсы планеты обостряется до предела. (…) создание образовательной системы нового типа, способной гибко реагировать на вызовы времени, формулируется в настоящее время как ключевая государственная задача во всем мире", - сказал глава Палаты представителей.

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