ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ананич рассказала, за какую информацию грозит пять лет лишения свободы

10.06.2021 11:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Возникла угроза проведения цветных революций в новом формате, рассказали участники круглого стола в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

В Беларуси 16 июня, накануне 80-летия начала Великой Отечественной войны, вступит в силу закон "О недопущении реабилитации нацизма".

"Впервые в законодательный оборот введены эти термины – нацистских пособников, символика, используемая нацистскими пособниками. Это очень важные маркеры, которые ставят окончательную точку во всяких идеологических коллизиях, когда сегодня пытаются находить новые окрасы вот этим историческим событиям", – рассказала Ананич.

Как отметил эксперт Кирилл Вышинский, на самом деле локальные протестные акции призваны создать почву для развития нового неонацистского движения.

"Сами оппозиционеры с удивлением увидели, что под теми же знаменами, под которыми стоят они, вдруг рядом с ними оказались отпетые националисты, нацисты и даже расисты. Именно такой набор существует на Украине. Так вот, важно различить эти тенденции и проявить политическую волю применять закон, который, конечно же, необходим", – отметил Вышинский.

В законе введена самостоятельная норма об уголовной ответственности за реабилитацию нацизма, пропаганду, публичное демонстрирование, изготовление и распространение нацистской символики. Криминализировано распространение подобной информации в СМИ. 

"Запрещена информация, к которой относится и информация, реабилитирующая нацизм. Меры воздействия государства: профилактика, предупреждение, приостановление вплоть до уголовной ответственности, а это, между прочим, пять лет", – отметила Ананич.

Полную версию круглого стола на тему: "Новые вызовы и угрозы. Инициативы Беларуси по недопущению реабилитации нацизма" смотрите на Sputnik Беларусь

Читайте также: 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси 16 июня, накануне 80-летия начала Великой Отечественной войны, вступит в силу закон "О недопущении реабилитации нацизма".
 
Новости дня
Новости разные
 
Не запугать: Нателла Крапивина жестко "отбрила" Даву и Киркорова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by