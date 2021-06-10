Ананич рассказала, за какую информацию грозит пять лет лишения свободы

Источник материала: Sputnik Беларусь

Возникла угроза проведения цветных революций в новом формате, рассказали участники круглого стола в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

В Беларуси 16 июня, накануне 80-летия начала Великой Отечественной войны, вступит в силу закон "О недопущении реабилитации нацизма".

"Впервые в законодательный оборот введены эти термины – нацистских пособников, символика, используемая нацистскими пособниками. Это очень важные маркеры, которые ставят окончательную точку во всяких идеологических коллизиях, когда сегодня пытаются находить новые окрасы вот этим историческим событиям", – рассказала Ананич.

Как отметил эксперт Кирилл Вышинский, на самом деле локальные протестные акции призваны создать почву для развития нового неонацистского движения.

"Сами оппозиционеры с удивлением увидели, что под теми же знаменами, под которыми стоят они, вдруг рядом с ними оказались отпетые националисты, нацисты и даже расисты. Именно такой набор существует на Украине. Так вот, важно различить эти тенденции и проявить политическую волю применять закон, который, конечно же, необходим", – отметил Вышинский.

В законе введена самостоятельная норма об уголовной ответственности за реабилитацию нацизма, пропаганду, публичное демонстрирование, изготовление и распространение нацистской символики. Криминализировано распространение подобной информации в СМИ.

"Запрещена информация, к которой относится и информация, реабилитирующая нацизм. Меры воздействия государства: профилактика, предупреждение, приостановление вплоть до уголовной ответственности, а это, между прочим, пять лет", – отметила Ананич.

Полную версию круглого стола на тему: "Новые вызовы и угрозы. Инициативы Беларуси по недопущению реабилитации нацизма" смотрите на Sputnik Беларусь .

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