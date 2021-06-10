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Не запугать: Нателла Крапивина жестко "отбрила" Даву и Киркорова

10.06.2021 11:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Скандал между певцом Филиппом Киркоровым и Нателлой Крапивиной достиг своей кульминации: экс-продюсер певицы LOBODA жестко ответила своему обидчику.

Скандальная ситуация между Крапивиной и Киркоровым, которая случилась недавно, вышла на новый уровень. Все началось с того, что уже бывшая представительница Лободы гневно прокомментировала "нежный" снимок певца и блогера Давы и спровоцировала реакцию Киркорова, обвинившего ее в токсичности и плагиате.

Крапивина решила ответить обидчику, а заодно объяснила, что же она хотела сказать своим язвительным комментарием. Нателла заявила, что Киркоров максимально извратил суть написанного и выставил ее "грубиянкой и гомофобкой".

"Мой комментарий адресован бесталанным паразитам, которых вы привлекаете в свою жизнь и демонстрируете их, пропагандируя не гей-культуру, а моральных уродов и извращенцев, которые ради славы готовы сыграть любую роль", - отметила Крапивина.

Также продюсер намекнула, что ради популярности Дава готов на все: от продуманных отношений с Бузовой до свадьбы с самим Киркоровым.

Перечислила Крапивина и все "достижения" Киркорова: плагиат и перепетые песни, унижение женщин, истерики и вражда с журналистами и представителями шоу-бизнеса. Крапивина отметила, что ее не запугать дешевым фарсом и фриковством.

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Публичный конфликт между известным продюсером и "королем российского шоу-бизнеса" набирает масштабные обороты.
 
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