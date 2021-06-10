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Русский и математика: РИКЗ называл самые популярные предметы на ЦТ-2021

10.06.2021 11:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн – Sputnik. Регистрация на ЦТ завершена, самым востребованными предметом стал русский язык – его будут сдавать 50 тысяч абитуриентов, об этом сообщила на пресс-конференции в четверг замдиректора по основной деятельности УО "Республиканский институт контроля знаний" Наталья Войтехович.

Также популярна математика - на ЦТ по этому предмету записались 32 тысячи человек.

Лидером среди иностранных языков является английский, его желают сдавать 23 тысячи абитуриентов.

"В этом году зарегистрировано более 62 тысяч абитуриентов. Это несколько меньше, чем в прошлом. Но на ЦТ можно предъявлять и сертификаты прошлого года," – рассказала специалист.

Централизованное тестирование начнется в Беларуси 16 июня. В первый день ЦТ абитуриенты будут сдавать белорусский язык. Закончится тестирование всемирной историей 8 июля. Подробный полный график ЦТ можно найти здесь.

Те, кто по уважительной причине не прошел проверку знаний в основные дни, сможет сдать его в резервные. Это будет три дня – 14, 16 и 18 июля. Регистрация на резервные дни пройдет 9 июля.

"С учетом пандемии требования к организации пунктов ЦТ будут жесткие. Рассадка пройдет с учетом максимального дистанцирования, наполняемость аудитории ограничена. В каждом пункте будут антисептики", - отметила Войтехович.

Чтобы пройти на ЦТ, абитуриент должен иметь при себе один из трех документов: паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца.

"Никакие водительские удостоверения или копии паспортов приниматься не будут", - подчеркнула она.
Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Централизованное тестирование начинается в Беларуси с 16 июня и будет проходить по 8 июля, сроки выдачи пропусков для участия в ЦТ в этом году продлены до 15 июня.
 
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