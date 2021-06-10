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И в подарок пятьсот эскимо — лучшие советские фото про мороженое
10.06.2021 11:48 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Во Всемирный день мороженого
Первое эскимо появилось в СССР 1935 году по инициативе народного комиссара продовольствия А. И. Микояна, но в промышленных масштабах стало производится уже после войны.
Советское мороженое делали из чистого коровьего молока, без консервантов и растительных жиров, поэтому оно имело такой необыкновенный вкус. Самым лакомым был пломбир - в вафельном или бумажном стаканчике. А москвичи и гости советской столицы наслаждались особенно вкусным эскимо - глазированными цилиндриками, завернутыми в бумагу.
Бешенной популярностью пользовались кафе-мороженые и летние террасы, где можно было заказать в стеклянной или металлической креманке три шарика разноцветного пломбира, посыпанного шоколадом или орехами.
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Эскимо и в вафельном стаканчике, пломбир и фруктовое — в СССР обожали мороженое все: и взрослые, и дети.
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