И в подарок пятьсот эскимо — лучшие советские фото про мороженое

Источник материала: Sputnik Беларусь

Во Всемирный день мороженого Sputnik Беларусь предлагает подборку потрясающих советских фотографий. Они доказывают то, что и так помнят все, кто застал те времена — любимым лакомством граждан было мороженое.

Первое эскимо появилось в СССР 1935 году по инициативе народного комиссара продовольствия А. И. Микояна, но в промышленных масштабах стало производится уже после войны.

Советское мороженое делали из чистого коровьего молока, без консервантов и растительных жиров, поэтому оно имело такой необыкновенный вкус. Самым лакомым был пломбир - в вафельном или бумажном стаканчике. А москвичи и гости советской столицы наслаждались особенно вкусным эскимо - глазированными цилиндриками, завернутыми в бумагу.

Бешенной популярностью пользовались кафе-мороженые и летние террасы, где можно было заказать в стеклянной или металлической креманке три шарика разноцветного пломбира, посыпанного шоколадом или орехами.

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