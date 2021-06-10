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Суд направил Латыпова на психиатрическую экспертизу. Политзаключенный: «Мои действия связаны не с моей неадекватностью, а с сотрудниками ГУБОПа»
10.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Следили за тем, что происходило утром 10 июня в новом здании суда Советского района Минска.
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Степана, как и ходатайствовал прокурор, отправили на судебно-психиатрическую экспертизу,
Латыпов сказал в суде присутствующим: «Все мои действия связаны не с моей неадекватностью, а с сотрудниками ГУБОПа».
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Утром 10 июня многие белорусы пришли поддержать Степана Латыпова, ждали у КПП более часа, но через КПП их не пропускали, ссылаясь на отсутствие мест в зале, сообщает
После попытки суицида на прошлом заседании сейчас Степан был прикован наручниками к двум милиционерам, которые находились с ним в клетке. По другую сторону решетки за ними наблюдал еще один милиционер. Степан выглядел «неплохо, но зло», сообщает
В зал суда пустили представителей дипкорпуса и родственников Латыпова.
Прокурор ходатайствовал о психиатрической экспертизе для обвиняемого.
Съемка запрещена.
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Напомним, защитника мурала «Перемен» в Минске задержали еще 15 сентября 2020 года, при этом
Изначально Степана Лытыпова обвинили в том, что он якобы хотел отравить силовиков при помощи химикатов (об этом даже сняли «остросюжетный репортаж» на госТВ). Однако теперь в обвинения говорится о мошенничестве в особо крупных размерах и действиях, грубо нарушающие общественный порядок.
Латыпов не признал вину по всем предъявленным эпизодам.
После перерыва в суде Степан предпринял
«Скорая» увезла Латыпова из зала суда без сознания, ему сделали операцию в МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Вечером того же дня Минздав сообщил, что после наркоза Степан пришел в себя и опасности для жизни нет. Затем, по информации родственников, политзаключенного почти сразу
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Суд направил Латыпова на психиатрическую экспертизу. Политзаключенный: «Мои действия связаны не с моей неадекватностью, а с сотрудниками ГУБОПа»
Следили за тем, что происходило утром 10 июня в новом здании суда Советского района Минска.
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