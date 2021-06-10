ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Суд направил Латыпова на психиатрическую экспертизу. Политзаключенный: «Мои действия связаны не с моей неадекватностью, а с сотрудниками ГУБОПа»

10.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Следили за тем, что происходило утром 10 июня в новом здании суда Советского района Минска.

***

Степана, как и ходатайствовал прокурор, отправили на судебно-психиатрическую экспертизу, сообщили правозащитники.

Латыпов сказал в суде присутствующим: «Все мои действия связаны не с моей неадекватностью, а с сотрудниками ГУБОПа».

***

Утром 10 июня многие белорусы пришли поддержать Степана Латыпова, ждали у КПП более часа, но через КПП их не пропускали, ссылаясь на отсутствие мест в зале, сообщает Белсат.

Суд направил Латыпова на психиатрическую экспертизу. Политзаключенный: «Мои действия связаны не с моей неадекватностью, а с сотрудниками ГУБОПа»

После попытки суицида на прошлом заседании сейчас Степан был прикован наручниками к двум милиционерам, которые находились с ним в клетке. По другую сторону решетки за ними наблюдал еще один милиционер. Степан выглядел «неплохо, но зло», сообщает TUT.BY.

В зал суда пустили представителей дипкорпуса и родственников Латыпова.

Прокурор ходатайствовал о психиатрической экспертизе для обвиняемого.

Съемка запрещена.

***

Напомним, защитника мурала «Перемен» в Минске задержали еще 15 сентября 2020 года, при этом судебный процесс начался спустя почти десять месяцев, 1 июня 2021-го.

Изначально Степана Лытыпова обвинили в том, что он якобы хотел отравить силовиков при помощи химикатов (об этом даже сняли «остросюжетный репортаж» на госТВ).  Однако теперь в обвинения говорится о мошенничестве в особо крупных размерах и действиях, грубо нарушающие общественный порядок.

Латыпов не признал вину по всем предъявленным эпизодам.

После перерыва в суде Степан предпринял попытку суицида – он встал на скамейку в клетке, чтобы конвоиры не добрались до него, и воткнул ручку в горло. Перед этим мужчина заявил, что ему угрожали: если не признает свою вину, будут преследовать родственников.

«Скорая» увезла Латыпова из зала суда без сознания, ему сделали операцию в МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Вечером того же дня Минздав сообщил, что после наркоза Степан пришел в себя и опасности для жизни нет. Затем, по информации родственников, политзаключенного почти сразу перевели из больницы в СИЗО № 1 на Володарского.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Украина потребует репараций от России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by