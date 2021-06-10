Суд направил Латыпова на психиатрическую экспертизу. Политзаключенный: «Мои действия связаны не с моей неадекватностью, а с сотрудниками ГУБОПа»

Источник материала: Салiдарнасць

Следили за тем, что происходило утром 10 июня в новом здании суда Советского района Минска.

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Степана, как и ходатайствовал прокурор, отправили на судебно-психиатрическую экспертизу, сообщили правозащитники.

Латыпов сказал в суде присутствующим: «Все мои действия связаны не с моей неадекватностью, а с сотрудниками ГУБОПа».

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Утром 10 июня многие белорусы пришли поддержать Степана Латыпова, ждали у КПП более часа, но через КПП их не пропускали, ссылаясь на отсутствие мест в зале, сообщает Белсат .





После попытки суицида на прошлом заседании сейчас Степан был прикован наручниками к двум милиционерам, которые находились с ним в клетке. По другую сторону решетки за ними наблюдал еще один милиционер. Степан выглядел «неплохо, но зло», сообщает TUT.BY .

В зал суда пустили представителей дипкорпуса и родственников Латыпова.

Прокурор ходатайствовал о психиатрической экспертизе для обвиняемого.

Съемка запрещена.

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Напомним, защитника мурала «Перемен» в Минске задержали еще 15 сентября 2020 года, при этом судебный процесс начался спустя почти десять месяцев, 1 июня 2021-го.

Изначально Степана Лытыпова обвинили в том, что он якобы хотел отравить силовиков при помощи химикатов (об этом даже сняли «остросюжетный репортаж» на госТВ). Однако теперь в обвинения говорится о мошенничестве в особо крупных размерах и действиях, грубо нарушающие общественный порядок.

Латыпов не признал вину по всем предъявленным эпизодам.

После перерыва в суде Степан предпринял попытку суицида – он встал на скамейку в клетке, чтобы конвоиры не добрались до него, и воткнул ручку в горло. Перед этим мужчина заявил, что ему угрожали: если не признает свою вину, будут преследовать родственников.

«Скорая» увезла Латыпова из зала суда без сознания, ему сделали операцию в МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Вечером того же дня Минздав сообщил, что после наркоза Степан пришел в себя и опасности для жизни нет. Затем, по информации родственников, политзаключенного почти сразу перевели из больницы в СИЗО № 1 на Володарского.