Ozon усиливает присутствие в Беларуси через Белпочту

Источник материала: АФН

Российский маркетплейс Ozon получил возможность доставки свих посылок в 3 тыс. отделений Белпочты благодаря подписанному соглашению с белорусским госпредприятием.

Ozon обещает бесплатную доставку в отделения Белпочты при среднем срок доставки 3 дня. Правда, бесплатная доставка начинается с заказа на сумму около 35 белорусских рублей.

В ближайшие 3 месяца российская компания надеется получить доступ к курьерской службе Белпочты.

Взамен за доступ к службам белорусской госмонополии Ozon обещает в текущем году «для развития местного предпринимательства» создать специальную витрину с товарами белорусских производителей и помочь продавцам с выходом на маркетплейс.

«В будущем стороны планируют начать экспорт товаров белорусских продавцов и производителей с помощью логистики Белпочты в Россию и другие страны», - также говорится в сообщении Ozon без уточнения каких-либо деталей и сроков.