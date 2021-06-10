Отстали на десятилетия: зарплата в Беларуси на фоне соседних стран

Укрепление белорусского рубля поспособствовало росту средней белорусской заработной платы в долларовом эквиваленте.





Инфобанк. Если в январе-феврале она была меньше $500 (начисленная, то есть до уплаты с нее налогов), то в апреле – больше $540, а в мае, по прогнозу, будет уже около $560 (все – по курсу доллара в конце месяца), пишет





Если этот прогноз окажется верным (данные по маю будут официально на Белстате в конце июня), то $-эквивалент майской средней по стране зарплаты станет самым большим с конца 2014 года для «недекабрьских» зарплат (декабрьская средняя – всегда наибольшая в году благодаря различным годовым выплатам: премиям и т.п.).





Однако Беларусь не отрывается далеко и резко вперед от соседних стран, как это может показаться, глядя на такую динамику – ни по размеру средней зарплаты, ни по темпам ее роста. В соседних странах сейчас идет бурный рост средней зарплаты. А в Украине, к тому же, укрепление гривны в этом году – идет даже сильнее, чем BYN-рубля в Беларуси.

Хотя в Украине средняя зарплата в долларах до сих пор меньше, чем в Беларуси ($490 против $545 в апреле), скорость роста её там немного выше, и она уже сейчас исторически рекордная (также среди «недекабрьских» месяцев). В мае (по прогнозу) средняя начисленная зарплата в Украине может достичь $510. А ведь год назад в мае там она была меньше $400.





Самая большая средняя зарплата в СНГ по-прежнему в России. И там тоже она сейчас подрастает в долларовом эквиваленте благодаря росту цен на нефть и укреплению российского рубля. По последним данным, в марте средняя по России зарплата до уплаты налогов составила в долларах $730. В мае (прогноз) будет под $760.





Быстро растут зарплаты в долларах и в Молдове, и там они также сейчас на историческом максимуме. Однако официальная государственная статистика по показателю средней зарплаты в Молдове – ежеквартальная, а не ежемесячная, как в России, Украине и Беларуси.





В Латвии, Литве, Польше и Эстонии то же: статистика средней зарплаты ежеквартальная. Поэтому для сравнения Беларуси с соседними странами по размеру средней зарплаты придется оперировать последними – по I кварталу 2021 года – данными.





Среднемесячная начисленная заработная плата в I квартале 2021 года по официальным данным («брутто-зарплата»):





Беларусь 1321,6 BYN-рублей

Латвия 1 207 евро

Литва 1 517,4 евро

Молдова 8 468,6 лей

Польша 5 681,6 злотых

Россия 52 143 RUR-рублей

Украина 12 835 гривен

Эстония 1 473 евро





По среднеквартальному курсу доллара, средняя начисленная зарплата в месяц в долларовом эквиваленте в I квартале 2021 года по странам («брутто-$-зарплата»):





Беларусь $510

Латвия $1 455

Литва $1 825

Молдова $485

Польша $1 505

Россия $700

Украина $460

Эстония $1 775





Но это – зарплата до уплаты налогов, «грязными», а налоги на зарплаты в странах различаются. Поэтому «чистая», «на руки» среднемесячная зарплата в долларовом эквиваленте по среднеквартальному курсу доллара в I квартале 2021-го по странам («нетто-$-зарплата») такая:





Беларусь $440

Латвия $1 075

Литва $1 165

Молдова $410

Польша $1 085

Россия $610

Украина $370

Эстония $1 450





Наибольшие зарплаты, таким образом, в нашем регионе в странах Балтии и Польше. Даже «чистыми», «на руки», они выше российских еще до налогообложения. Наименьшие зарплаты – в Украина, Молдове и Беларуси.

Изменение средней долларовой зарплаты за год по странам тоже различается – в зависимости, как от темпов ее роста, так и от динамики курса национальных валют к доллару в этих странах (для Латвии, Литвы и Эстонии: от курса пары евро/доллар).





Год назад, в I квартале 2020-го, по официальным данным государственных статистических служб этих стран, среднемесячная начисленная (до уплаты налогов) заработная плата была такая («брутто-зарплата»):





Беларусь 1 155,4 BYN-рублей

Латвия 1 102 евро

Литва 1 381 евро

Молдова 7634 лей

Польша 5331,5 злотых

Россия 48 390 RUR-рублей

Украина 11 006 гривен

Эстония 1 404 евро





По тогдашнему среднеквартальному курсу доллара (а это было до начала коронакризиса), средняя зарплата в этих странах до уплаты налогов, «грязными», в долларовом эквиваленте («брутто-$-зарплата») выглядела так:





Беларусь $505

Латвия $1 215

Литва $1 525

Молдова $435

Польша $1 360

Россия $730

Украина $430

Эстония $1 775





И теперь посчитаем, как изменились долларовые зарплаты в этих странах за год («брутто-$-зарплата» I квартала 2021 года к «брутто-$-зарплате» I квартала 2020-го) …





…в долларах (номинальное изменение):





Беларусь +5 $

Латвия +240 $

Литва +300 $

Молдова +50 $

Польша +145 $

Россия -30 $

Украина +30 $

Эстония +225 $





… и в процентах (относительное изменение):





Беларусь +1,0%

Латвия +19,8%

Литва +19,7%

Молдова +11,5%

Польша +10,7%

Россия -4,1%

Украина +7,0%

Эстония +14,5%





Как видим, наибольший прирост средней зарплаты за 1 год показали страны Балтии, особенно Литва и Латвия. В результате Литва впервые обошла Эстонию по размеру средней брутто-зарплаты. Но «чистыми» эстонские зарплаты больше литовских.





Самый маленький прирост средней зарплаты в долларах – в Беларуси, а в России – вообще падение: средняя зарплата там в I квартале 2020 года была выше в долларах, чем в I квартале 2021-го.

Сильному росту долларовых зарплат в странах Балтии способствовало укрепление, соответственно, евро и злотого к доллару за год. В то время как украинская гривна и молдавский лей ослабли, а белорусский и российские рубли ослабли еще сильнее на фоне падения цен на нефть в коронакризис.





Таким образом, отрыв стран ЕС Латвии, Литвы, Польши и Эстонии по размеру средней зарплаты от стран СНГ увеличился, и догнать их даже уже сложно даже России. А Беларусь, Молдова и Украина отстали уже на десятилетия.

Получается, что коронакризис 2020 года по странам ЕС ударил значительно меньше, а вот по странам СНГ – больше (здесь, в основном, конечно, из-за ухудшения состояния главной в СНГ – российской – экономики, зависящей от цен на нефть и газ).

А Беларуси вообще предстоят трудные времена как стране, в отношении которой введены жесткие санкции. Без российской «подпитка», а она, вполне вероятно, что закончилась с выделением 2 июня последнего транша в $500 млн, рано или поздно белорусский рубль девальвируется.





И белорусские зарплаты после девальвации опустятся в долларах ниже молдавских и украинских, которые в ближайшее время будут только расти.