Латыпову повторно назначили психиатрическую экспертизу

Суд Советского района Минска на заседании 10 июня назначил повторную стационарную экспертизу защитнику мурала с «диджеями Перемен» Степану Латыпову. Гособвинитель высказался за проведение психиатрической экспертизы, Латыпов был против. Его защитник считает проведение экспертизы нецелесообразным, так как подобная экспертиза уже проводилась на стадии предварительного следствия.





Процесс над Латыповым начался 1 июня, его ведет судья Александр Волк. Обвинение представляет помощник прокурора Советского района Владимир Рябов.

1 июня после показаний отца Сергея Латыпова обвиняемый заявил, что к нему приходили из главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД (ГУБОПиК) и предупредили: если он не согласится с обвинением, проблемы будут не только у него, но и у всей семьи. Затем Степан Латыпов встал на скамью в клетке, достал острый предмет и вонзил его себе в горло, после чего потерял сознание и упал.

Из суда Латыпова доставили в хирургическое отделение Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, где оказали помощь. В тот же день Минздрав сообщил о стабильном состоянии подсудимого. 10 июня в суде Латыпов сказал адвокату, что его увезли в медсанчасть СИЗО № 1 в ночь на 2 июня.

На сегодняшнем судебном заседании к Латыпову, у которого на шее шрам длиной не менее 10 см, применены особые меры конвоирования: его руки пристегнуты наручниками к рукам конвоиров, находящихся с ним на скамье. Латыпов ходатайствовал о перерыве в суде в связи с изъятием у него всех материалов дела. Суд отказал.

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