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«Игроки не скрывают, что ждут выхода макроданных по инфляции США, которые будут опубликованы в четверг, после чего возможны более серьёзные колебания в курсовой динамике. Хотя, конечно, «движуха» может неожиданно начаться и раньше. Вот только, что станет триггером этой самой «движухи», пока сказать очень сложно. Так что, пока всё-таки сидим отдыхаем и расслабляемся, по крайней мере, до четверга», – заявил эксперт, не став озвучивать прогнозы по курсу валют.

«Кроме того, объём промышленного производства в ФРГ неожиданно снизился. Однако вчера днём вышла более позитивная статистика по экономике Евросоюза, что способствовало улучшению внешнего фона», – рассказал Бабин.

«В техническом плане движение пары доллар-рубль ниже 72,50 усиливает вероятность её ухода в ближайшие сессии к отметке в 72,00. Повышение ставки российским Центробанком постепенно возвращает нашей валюте привлекательность в глазах зарубежных игроков в рамках стратегии Carry Trade. В этой связи можно смело говорить, что перспективы рубля 70,00 за доллар и в 86,00 за евро уже не являются какими-то фантастическими», – сказал Кочетков.

«Рубль вместе с другими валютами сегмента ЕМ пока укрепляется. Сейчас в паре долларом рубль уверенно торгуется под отметкой в 73,00. Но в то, что он сможет стабильно торговаться ниже долгосрочного уровня сопротивления в 72,50 руб. мы очень сомневаемся», – полагает Петроневич.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Курс доллара: эксперты сделали прогноз по рублю на конец года Рубль вместе с другими валютами сегмента ЕМ пока укрепляется.