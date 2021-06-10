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6 привычек, присущих только умным людям

10.06.2021 12:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

6 привычек, присущих только умным людям
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Эти несколько привычек уникальны для людей с очень высоким интеллектом. Вот кто они и почему они так важны для того, чтобы быть умнее других:

1. Ранний подъем — у умных людей меньше физическая потребность во сне. Кроме того, люди, которые хотят добиться успеха, знают, что сон — это просто пустая трата времени, и когда вы начинаете свой день раньше, вы намного продуктивнее.

2. Пить много кофе — было обнаружено, что люди с более высоким интеллектом, как правило, выпивают 3-4 порции кофе в день, а иногда и больше 5. Для того, чтобы бодрствовать сознанию, нужно больше кофеина, чтобы всегда быть в форме.

3. Трудно найти себе пару — умные люди часто одиноки, потому что они любят только своим умом, а не своим сердцем. Они постоянно переосмысливают ситуацию, не отпускают свои чувства и это мешает им иметь полноценные и глубокие отношения без страхов и переживаний.

4. Употребление нездоровой пищи — странная зависимость, но умные люди с большей вероятностью будут есть нездоровую пищу. Иногда это приводит к проблемам с лишним весом и здоровьем.

5. Сложное принятие решений — умные люди слишком много думают о каждой ситуации, каждой возможности и каждой детали. Это делает принятие решений чрезвычайно трудным и медленным. Люди с более низким IQ решают сразу, не задумываясь о последствиях.

6. Бессонные ночи. Было доказано, что умные люди чаще страдают бессонницей, поздно ложатся спать, и это отличает их от всех остальных.
 
 
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Умные люди слишком много думают о каждой ситуации.
 
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