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Названы основные ошибки при зарядке мобильного телефона

10.06.2021 12:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Названы основные ошибки при зарядке мобильного телефона
Иллюстративное фото
При зарядке смартфона, стоит помнить о ряде моментов, касающихся безопасности. Какие ошибки совершают пользователи при зарядке таких гаджетов наиболее часто, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на «Российскую газету».

Для зарядки лучше не использовать чужие сетевые адаптеры и кабели. Многие смартфоны способны регулировать нагрузку на батарею во время зарядки, однако можно нарваться на поврежденный либо некачественно изготовленный адаптер или кабель.

Не рекомендуется подпитывать устройство в общественных местах кабелями, которые просто уходят в стену. При таком подключении может быть не только пополнен аккумулятор гаджета, но и скопирована информация. Лучше иметь под рукой свои адаптер и кабель.

Таит опасность и применение для указанной цели переходников, к примеру, с кабеля microUSB на Lightning. Их могли сделать кустарно, и нет гарантий, что при их использовании телефон не выйдет из строя.

Добавим, что после покупки смартфона нелишним будет изучить инструкцию к нему, уделив особое внимание вопросам техники безопасности и мерам предосторожности. Как правило, им отводятся отдельные разделы в руководстве пользователя.
 
Теги: Минск
 
 
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Для зарядки лучше не использовать чужие сетевые адаптеры и кабели.
 
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