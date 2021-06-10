Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

«Минск-Новости»

«Российскую газету»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названы основные ошибки при зарядке мобильного телефона Для зарядки лучше не использовать чужие сетевые адаптеры и кабели.

Для зарядки лучше не использовать чужие сетевые адаптеры и кабели. Многие смартфоны способны регулировать нагрузку на батарею во время зарядки, однако можно нарваться на поврежденный либо некачественно изготовленный адаптер или кабель.Не рекомендуется подпитывать устройство в общественных местах кабелями, которые просто уходят в стену. При таком подключении может быть не только пополнен аккумулятор гаджета, но и скопирована информация. Лучше иметь под рукой свои адаптер и кабель.Таит опасность и применение для указанной цели переходников, к примеру, с кабеля microUSB на Lightning. Их могли сделать кустарно, и нет гарантий, что при их использовании телефон не выйдет из строя.Добавим, что после покупки смартфона нелишним будет изучить инструкцию к нему, уделив особое внимание вопросам техники безопасности и мерам предосторожности. Как правило, им отводятся отдельные разделы в руководстве пользователя.