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«Минск-Новости»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минздраве рассказали, когда второй компонент российской вакцины поступит в медучреждения Второй компонент был произведен с использованием мощностей РУП «Белмедпрепараты».

Второй компонент был произведен с использованием мощностей РУП «Белмедпрепараты», и после получения разрешения вакцина поступит в гражданский оборот. Ожидается, что это произойдет к концу недели.Напомним, по данным Минздрава, в Беларуси первую дозу вакцины от COVID-19 получили 656 тыс. человек, из которых полный курс вакцинации прошли 358 тыс. жителей страны. На текущий момент в республике имеется более 150 тыс. доз первого компонента вакцины и свыше 30 тыс. доз второго.С учетом дефицита в некоторых медучреждениях Минска 10 июня планируется перераспределить второй компонент. В ведомстве обращают внимание, что срок проведения этапов вакцинации напрямую зависит от времени поступления партий вакцины (производства вакцины) после прохождения процедуры качества.Минздрав также напоминает, что между введением первого и второго компонента российской вакцины «Спутник V» допускается интервал в 21–90 дней.