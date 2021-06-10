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В Минздраве рассказали, когда второй компонент российской вакцины поступит в медучреждения
Источник материала: UDF
Фото: minsknews.by
Второй компонент был произведен с использованием мощностей РУП «Белмедпрепараты», и после получения разрешения вакцина поступит в гражданский оборот. Ожидается, что это произойдет к концу недели.
Напомним, по данным Минздрава, в Беларуси первую дозу вакцины от COVID-19 получили 656 тыс. человек, из которых полный курс вакцинации прошли 358 тыс. жителей страны. На текущий момент в республике имеется более 150 тыс. доз первого компонента вакцины и свыше 30 тыс. доз второго.
С учетом дефицита в некоторых медучреждениях Минска 10 июня планируется перераспределить второй компонент. В ведомстве обращают внимание, что срок проведения этапов вакцинации напрямую зависит от времени поступления партий вакцины (производства вакцины) после прохождения процедуры качества.
Минздрав также напоминает, что между введением первого и второго компонента российской вакцины «Спутник V» допускается интервал в 21–90 дней.
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Второй компонент был произведен с использованием мощностей РУП «Белмедпрепараты».
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