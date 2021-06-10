ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минздраве рассказали, когда второй компонент российской вакцины поступит в медучреждения

10.06.2021 12:17 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

В Минздраве рассказали, когда второй компонент российской вакцины поступит в медучреждения
Фото: minsknews.by
Минздрав Беларуси ожидает разрешение на использование 180 тыс. доз второго компонента вакцины «Спутник V», которое должно поступить из России по итогам проведения процедуры контроля качества, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ведомстве.

Второй компонент был произведен с использованием мощностей РУП «Белмедпрепараты», и после получения разрешения вакцина поступит в гражданский оборот. Ожидается, что это произойдет к концу недели.

Напомним, по данным Минздрава, в Беларуси первую дозу вакцины от COVID-19 получили 656 тыс. человек, из которых полный курс вакцинации прошли 358 тыс. жителей страны. На текущий момент в республике имеется более 150 тыс. доз первого компонента вакцины и свыше 30 тыс. доз второго.

С учетом дефицита в некоторых медучреждениях Минска 10 июня планируется перераспределить второй компонент. В ведомстве обращают внимание, что срок проведения этапов вакцинации напрямую зависит от времени поступления партий вакцины (производства вакцины) после прохождения процедуры качества.

Минздрав также напоминает, что между введением первого и второго компонента российской вакцины «Спутник V» допускается интервал в 21–90 дней.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Второй компонент был произведен с использованием мощностей РУП «Белмедпрепараты».
 
Новости дня
Новости разные
 
От Винни-Пуха до Простоквашино: лучшие мультики "Союзмультфильма"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by