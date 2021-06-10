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Степана Латыпова направили на судебно-психиатрическую экспертиз
Источник материала: UDF
Степан Латыпов
По закону такая экспертиза в отношении обвиняемого может назначаться в ходе суда для установления его «психического или физического состояния, когда возникает сомнение по поводу вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном процессе».
Сам Степан Латыпов заявил присутствующим, что все его действия связаны «не с его неадекватностью, а с сотрудниками ГУБОПиК».
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Политзаключенный заявил, что его действия связаны «не с его неадекватностью, а с сотрудниками ГУБОПиК».
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