Источник материала: UDF



Степан Латыпов

сообщают

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Степана Латыпова направили на судебно-психиатрическую экспертиз Политзаключенный заявил, что его действия связаны «не с его неадекватностью, а с сотрудниками ГУБОПиК».

По закону такая экспертиза в отношении обвиняемого может назначаться в ходе суда для установления его «психического или физического состояния, когда возникает сомнение по поводу вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном процессе».Самзаявил присутствующим, что все его действия связаны «не с его неадекватностью, а с сотрудниками ГУБОПиК».