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От Винни-Пуха до Простоквашино: лучшие мультики "Союзмультфильма"
10.06.2021 12:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Винни-Пух и Пятачок, Матроскин и Дядя Федор, Крокодил Гена и Чебурашка, а также другие герои отечественных мультфильмов родились в одном месте - киностудии Союзмультфильм. "Фабрика мультиков" была основана 85 лет назад - 10 июня 1936 года и стала настоящей отдушиной для детей и их родителей.
В день рождения "Союзмультфильма" Sputnik вспоминает самые известные "продукты" студии и предлагает вам окунуться в мир любимых мультиков.
Винни-Пух и все-все-все
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