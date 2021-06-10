Источник материала: Sputnik Беларусь

Винни-Пух и Пятачок, Матроскин и Дядя Федор, Крокодил Гена и Чебурашка, а также другие герои отечественных мультфильмов родились в одном месте - киностудии Союзмультфильм. "Фабрика мультиков" была основана 85 лет назад - 10 июня 1936 года и стала настоящей отдушиной для детей и их родителей.

В день рождения "Союзмультфильма" Sputnik вспоминает самые известные "продукты" студии и предлагает вам окунуться в мир любимых мультиков.

Винни-Пух и все-все-все

Каникулы Бонифация

Цветик-семицветик

Котенок по имени Гав

Малыш и Карлсон

Чебурашка и крокодил Гена

Бременские музыканты

38 попугаев

Попугай Кеша

Трое из Простоквашино