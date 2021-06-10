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Гайдукевич о санкциях: Запад хочет, чтобы белорусы стали хуже жить

10.06.2021 12:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Гайдукевич о санкциях: Запад хочет, чтобы белорусы стали хуже жить

Санкции, которые ранее вводились в отношении Беларуси, незаконны, но то, что предлагают сейчас чиновники ЕС, "бьет по народу страны, это санкции в отношении народа", считает собеседник Sputnik.

"Они предлагают санкции в отношении предприятий, где работают тысячи белорусов. Они хотят, чтобы белорусы стали хуже жить. Они не скрывают уже то, что не получилось ничего в течение года, и в отношении Беларуси идет уже гибридная война. Это возмутительно, дико", ― считает Гайдукевич.

По мнению парламентария, новые санкции в случае их принятия "не приведут ни к какому эффекту кроме того, что консолидируют страну, и Россия и Беларусь еще больше будут интегрироваться и принимать новые меры, чтобы противостоять этой угрозе".

"Это двойные стандарты, ни о какой демократии и свободе речь не идет. Речь идет о том, чтобы принудить Беларусь выполнять волю Запада, мы этого  не потерпим, на все меры, если они будут приняты, будет адекватный ответ", ― говорит Гайдукевич.

"Беларусь рухнет ― возьмемся за Россию"

Депутат считает, что народы стран Европы не хотят того, что творят чиновники, кроме того, "прекрасно понятно, что эти санкции направлены не только против Беларуси, но и против России".

"Недавно облетела весь мир запись пранка с председателем комитета по международным делам Литвы, который открыто сказал, что в этот год мы должны сделать все, чтобы власть в Беларуси рухнула, и после этого мы займемся Россией. Они прекрасно понимают, что Беларусь ― это бастион Европы, им хочется замкнуть кольцо нестабильности вокруг России", ― полагает политик.

В Беларуси все это "внимательно отслеживается", и в случае принятия санкций на них последует адекватный ответ, акцентировал Гайдукевич.

"Задача у санкции в том, чтобы Беларусь обнищала, и люди высказали свое недовольство, но у Беларуси и России в Союзном государстве друзей достаточно, чтобы противостоять им, а у Европы и своих проблем хватает, которые стоило бы решать вместо санкционного давления на Беларусь", ― отметил парламентарий.

Резолюция ЕС по Беларуси

Депутаты Европарламента в четверг проголосуют по проекту резолюции по Беларуси, однако это решение не будет являться обязательным для стран ЕС.

В проекте резолюции, в частности, предлагается призвать к ограничению доступа белорусских дипломатов в здания Европарламента в Брюсселе, а также пересмотреть обмен информацией с посольством Беларуси.

Европарламентарии призвали Совет ЕС расширить список юридических и физических лиц, попадающих под санкции ЕС. В частности, по мнению депутатов, секторальные экономические санкции должны затронуть нефтяной и нефтеперерабатывающий сектора, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность Беларуси. Предлагается также запретить зарегистрированным в ЕС компаниям сотрудничать с Беларусью.

Среди инициатив ЕП – рассмотрение вопроса о временной приостановке участия Беларуси в платежной банковской системе SWIFT.

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Санкциями в отношениями Беларуси западные страны намерены "замкнуть кольцо нестабильности" вокруг Российской Федерации, считает белорусский парламентарий и...
 
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