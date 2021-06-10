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Волонтеры штаба Бабарико получили по 5 лет колонии усиленного режима. Заключенный: «Вы за всё ответите!»
10.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Cуд полностью удовлетворил требования прокурора.
10 июня в суде Московского района Минска озвучили приговор в отношении волонтеров штаба Виктора Бабарико. Политзаключенные Игорь Ермолов, Дмитрий Конопелько, Владислав Корецкий и Николай Сасев получили по 5 лет колонии усиленного режима, сообщает
Именно такой срок ранее запросил прокурор Роман Бизюк во время прений сторон. Также судья Светлана Бондаренко удовлетворила требование гособвинителя конфисковать в доход государства автомобиль «КИА Рио», принадлежащий матери Игоря Ермолова.
Волонтеров обвиняли в «подготовке массовых беспорядков» (ч.1 ст.13 и ч.2 ст.293 УК) и «обучении или иной подготовке лиц к участию в массовых беспорядках» (ч.3 ст.293 УК).
После оглашения приговора Игорь Ермолов крикнул: «Вы за всё ответите!». Прямо в клетке заключенный
О, як хочацца волі!
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Волонтеры штаба Бабарико получили по 5 лет колонии усиленного режима. Заключенный: «Вы за всё ответите!»
Cуд полностью удовлетворил требования прокурора.
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