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Волонтеры штаба Бабарико получили по 5 лет колонии усиленного режима. Заключенный: «Вы за всё ответите!»

10.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Cуд полностью удовлетворил требования прокурора.

10 июня в суде Московского района Минска озвучили приговор в отношении волонтеров штаба Виктора Бабарико. Политзаключенные Игорь Ермолов, Дмитрий Конопелько, Владислав Корецкий и Николай Сасев получили по 5 лет колонии усиленного режима, сообщает Вясна.

Именно такой срок ранее запросил прокурор Роман Бизюк во время прений сторон. Также судья Светлана Бондаренко удовлетворила требование гособвинителя конфисковать в доход государства автомобиль «КИА Рио», принадлежащий матери Игоря Ермолова.

Волонтеров обвиняли в «подготовке массовых беспорядков» (ч.1 ст.13 и ч.2 ст.293 УК) и «обучении или иной подготовке лиц к участию в массовых беспорядках» (ч.3 ст.293 УК).

После оглашения приговора Игорь Ермолов крикнул: «Вы за всё ответите!». Прямо в клетке заключенный прочел стихотворение Владимира Короткевича «Паўлюк Багрым»:

О, як хочацца волі!
Жаданая воля, ты чуеш?
Асьвяці мне усьмешкай
Апошнія дні у жыцьці.
Ты маўчыш?
Ты ня чуеш?
Можа, ў дзень, калі ты запануеш,
Верас будзе стагодзьдзі
З разьбітага сэрца расьці.

Беларусь, прачынайся!
Я цябе абуджаю!

 
Теги: Минск
 
 
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