Волонтеры штаба Бабарико получили по 5 лет колонии усиленного режима. Заключенный: «Вы за всё ответите!»

Источник материала: Салiдарнасць

Cуд полностью удовлетворил требования прокурора.

10 июня в суде Московского района Минска озвучили приговор в отношении волонтеров штаба Виктора Бабарико. Политзаключенные Игорь Ермолов, Дмитрий Конопелько, Владислав Корецкий и Николай Сасев получили по 5 лет колонии усиленного режима, сообщает Вясна .

Именно такой срок ранее запросил прокурор Роман Бизюк во время прений сторон. Также судья Светлана Бондаренко удовлетворила требование гособвинителя конфисковать в доход государства автомобиль «КИА Рио», принадлежащий матери Игоря Ермолова.

Волонтеров обвиняли в «подготовке массовых беспорядков» (ч.1 ст.13 и ч.2 ст.293 УК) и «обучении или иной подготовке лиц к участию в массовых беспорядках» (ч.3 ст.293 УК).

После оглашения приговора Игорь Ермолов крикнул: «Вы за всё ответите!». Прямо в клетке заключенный прочел стихотворение Владимира Короткевича «Паўлюк Багрым»:

О, як хочацца волі!

Жаданая воля, ты чуеш?

Асьвяці мне усьмешкай

Апошнія дні у жыцьці.

Ты маўчыш?

Ты ня чуеш?

Можа, ў дзень, калі ты запануеш,

Верас будзе стагодзьдзі

З разьбітага сэрца расьці.



Беларусь, прачынайся!

Я цябе абуджаю!