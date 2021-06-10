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10 июня в Беларуси можно будет увидеть частичное солнечное затмение
Источник материала: БT
Луна максимально закроет собой Солнце на Крайнем Севере, Северном полюсе, на территории Дальнего Востока, Гренландии и Канады. Белорусы смогут наблюдать частичное солнечное затмение днем, пик которого придется на 14 часов 8 минут. В это время спутник Земли закроет диск светила на 12 %.
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Луна максимально закроет собой Солнце на Крайнем Севере, Северном полюсе, на территории Дальнего Востока, Гренландии и Канады. Белорусы смогут наблюдать...
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