Минобр: экзамен по истории Беларуси может стать обязательным при поступлении в вузы

Экзамен по истории Беларуси может стать обязательным для абитуриентов, которые собираются поступать в высшие учебные заведения. Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко.

Во время парламентских слушаний «Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования» 10 июня выступил министр образования Беларуси с предложением о введении обязательного экзамена для желающих поступить в вуз.

«Учитывая важность исторических знаний в формировании мировоззрения подрастающего поколения, Министерство образования инициирует включение экзамена по истории Беларуси как обязательного при поступлении в учреждения высшего образования», - цитирует слова Карпенко «БЕЛТА».

По словам министра, с нового учебного года в 5-6 классах учреждений общего среднего образования будут организованы факультативные занятия «Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма», целью которых станет пробудить школьников к «духовному саморазвитию и нравственному самосовершенствованию, осознанию себя гражданином и патриотом своей страны».

Помимо этого, в новом учебнике 11 класса появились разъяснения «сущности оккупационного режима, преступного характера оккупационной власти», а также «нашли свое отражение коллаборационизм, политика геноцида».