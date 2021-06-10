После оглашения приговора политзаключённый крикнул: Вы за всё ответите!

В Минске четверо политзаключённых осуждены на 5 лет колонии усиленного режима (именно такой срок просил прокурор Роман Бизюк). Это волонтеры штаба Виктора Бабарико — Игорь Ермолов, Дмитрий Конопелько, Владислав Корецкий и Николай Сасев.





Их дело рассматривал суд Московского района. 10 августа судья Светлана Бондаренко огласила приговор. Она признала мужчин виновными в "подготовке к массовым беспорядкам" и "обучении или иной подготовке лиц к участию в массовых беспорядках".





ПЦ Вясна . Автомобиль KIA Rio матери Ермолова конфискуют в доход государства, сообщает





После приговора Игорь Ермолов крикнул: "Увидимся на новом суде! Вы за всё ответите!" и зачитал отрывок стихотворения Владимира Короткевича "Павлюк Багрим":



О, як хочацца волі! Жаданая воля, ты чуеш? Асвяці мне усмешкай Апошнія дні у жыцці. Ты маўчыш? Ты не чуеш? Можа, ў дзень, калі ты запануеш, Верас будзе стагоддзі З разбітага сэрца расці.

Беларусь, прачынайся! Я цябе абуджаю! Ты павінна прачнуцца, Не праспі сваё шчасце ўначы, Я гукаю цябе, Дарагая, святая! Адкажы ж, мая родная, Не маўчы!.. Паміраю і веру: Калісьці над светлымі водамі, Над свабоднай зямлёю І над Белаю Руссю маёй Шчасце сонцам заззяе, І слова нашчадка свабоднага Мае раны загоіць Гаючай жывою вадой.



Присутствующие, которых настойчиво конвоиры выпроводили из зала, аплодировали политзаключенным.







Суд начался в апреле. Мужчин обвинили в приобретении... лазерных указок. Их и другие купленные предметы мужчины в августе 2020-го якобы привезли на упомянутом автомобиле к месту, где происходили "массовые беспорядки".





Политзаключенные своей вины не признали.





euroradio.fm Игоря Ермолова во время задержания 12 августа прошлого года сотрудники милиции жестоко избили, сломали ребра, у него было сотрясение головного мозга. Неделю он пролежал в госпитале МВД, напоминает



