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Крым останется: УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы политические лозунги

10.06.2021 12:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы политические лозунги.

УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы политические лозунги, сообщает пресс-служба организации.





Таким образом, с маек придется удалить слоганы, но карта с общепризнанными границами страны на майках останется, несмотря на то, что в России именно этот факт восприняли в штыки.

Матчи чемпионата пройдут с 11 июня по 11 июля.
 
 
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УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы политические лозунги.
 
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