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На Витебщине утонул 14-летний мальчик
Источник материала: Навiны
Вечером 9 июня поступило сообщение о тонущем в Верхнедвинском районе ребенке.
По сообщению МЧС, инцидент произошел в водоеме, расположенном по улице Центральной в деревне Антоново. Мальчика 2006 года рождения из воды достали местные жители. Его смерть констатирована бригадой скорой медицинской помощи.
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Вечером 9 июня поступило сообщение о тонущем в Верхнедвинском районе ребенке.
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