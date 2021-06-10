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На Витебщине утонул 14-летний мальчик

10.06.2021 12:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 9 июня поступило сообщение о тонущем в Верхнедвинском районе ребенке.

На Витебщине утонул 14-летний мальчик

По сообщению МЧС, инцидент произошел в водоеме, расположенном по улице Центральной в деревне Антоново. Мальчика 2006 года рождения из воды достали местные жители. Его смерть констатирована бригадой скорой медицинской помощи.

 
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Вечером 9 июня поступило сообщение о тонущем в Верхнедвинском районе ребенке.
 
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