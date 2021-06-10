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В Украину не пускают вакцинированных «Спутником V»

10.06.2021 12:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Украинские пограничники не пускают в страну граждан, вакцинированных российским препаратом «Спутник V», сообщает пресс-служба ГПСУ.

В Украину не пускают вакцинированных «Спутником V»
Фото: facebook.com/DPSUkraine

В ведомстве это объясняют тем, что данная вакцина не одобрена Всемирной организацией здравоохранения.

В ГПСУ напомнили, что для въезда в Украину иностранцам и лицам без гражданства (в том числе владельцам вида на жительство в Украине), кроме обязательного полиса страхования от COVID-19, нужно иметь либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до пересечения границы, либо документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, которые входят в перечень разрешенных.

Пограничники напоминают, сертификаты о вакцинации какими препаратами одобрены: Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Janssen, Moderna, Vero Cell, Sinopharm, Sinovac.

 
 
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Украинские пограничники не пускают в страну граждан, вакцинированных российским препаратом «Спутник V», сообщает пресс-служба ГПСУ.
 
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