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Медики назвали самые полезные ягоды для организма

10.06.2021 13:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Медики назвали самые полезные ягоды для организма
Иллюстративное фото
Американский диетолог Эми Гудсон (Amy Goodson) назвала ягоды самыми полезными для здоровья плодами. По словам эксперта, они превосходят фрукты по всем статьям. В них много растительных волокон, витамина C и флавоноидов, которые являются мощным антиоксидантом, пишет newsyou.info.

Ягоды содержат больше растительных волокон, чем любой фрукт. К примеру, на один стакан малины или ежевики приходится целых восемь граммов волокон, то есть треть дневной нормы. За счет этого они способствуют пищеварению и могут быть полезны при похудении.

По количеству антиоксидантов, замедляющих старение, с ягодами могут соперничать только гранаты. А среди ягод, по словам Гудсон, наиболее полезна черника: в этой ягоде больше всего антиоксидантов.

«Ягоды универсальны, поэтому их легко употреблять в пищу. Их можно добавлять в хлопья с молоком, овсянку или йогурт. Их можно класть в выпечку и салаты, делать из них смузи и соки или есть без всего как натуральное сладкое угощение», – отметила Эми Гудсон.
 
 
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В них много мощных антиоксидантов.
 
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