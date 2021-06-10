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«Ягоды универсальны, поэтому их легко употреблять в пищу. Их можно добавлять в хлопья с молоком, овсянку или йогурт. Их можно класть в выпечку и салаты, делать из них смузи и соки или есть без всего как натуральное сладкое угощение», – отметила Эми Гудсон.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Медики назвали самые полезные ягоды для организма В них много мощных антиоксидантов.

Ягоды содержат больше растительных волокон, чем любой фрукт. К примеру, на один стакан малины или ежевики приходится целых восемь граммов волокон, то есть треть дневной нормы. За счет этого они способствуют пищеварению и могут быть полезны при похудении.По количеству антиоксидантов, замедляющих старение, с ягодами могут соперничать только гранаты. А среди ягод, по словам Гудсон, наиболее полезна черника: в этой ягоде больше всего антиоксидантов.