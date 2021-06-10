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Активистов штаба Бабарико приговорили к пяти годам лишения свободы
Источник материала: UDF
Фото: Белсат
Такой приговор им вынесла в Минске судья Светлана Бондаренко, сообщает
После приговора Игорь Ермолов крикнул: «Вы за все ответите!» и прочел в клетке стихотворение Короткевича «Паўлюк Багрым».
О, як хочацца волі!
Жаданая воля, ты чуеш?
Асьвяці мне усьмешкай
Апошнія дні у жыцьці.
Ты маўчыш?
Ты ня чуеш?
Можа, ў дзень, калі ты запануеш,
Верас будзе стагодзьдзі
З разьбітага сэрца расьці.
Беларусь, прачынайся!
Я цябе абуджаю!
Мужчин обвиняли в подготовке массовых беспорядков и обучении или иной подготовке лиц к участию в массовых беспорядках.
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Мужчин обвиняли в подготовке массовых беспорядков.
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