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Активистов штаба Бабарико приговорили к пяти годам лишения свободы

10.06.2021 13:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Активистов штаба Бабарико приговорили к пяти годам лишения свободы
Фото: Белсат
Волонтеры штаба Виктора Бабарико, политзаключенные Игорь Ермолов, Николай Сасев, Владислав Корецкий и Дмитрий Конопелько сегодня получили по пять лет колонии усиленного режима.

Такой приговор им вынесла в Минске судья Светлана Бондаренко, сообщает «Вясна».

После приговора Игорь Ермолов крикнул: «Вы за все ответите!» и прочел в клетке стихотворение Короткевича «Паўлюк Багрым».

О, як хочацца волі!
Жаданая воля, ты чуеш?

Асьвяці мне усьмешкай
Апошнія дні у жыцьці.

Ты маўчыш?
Ты ня чуеш?

Можа, ў дзень, калі ты запануеш,
Верас будзе стагодзьдзі
З разьбітага сэрца расьці.

Беларусь, прачынайся!
Я цябе абуджаю!


Мужчин обвиняли в подготовке массовых беспорядков и обучении или иной подготовке лиц к участию в массовых беспорядках.
 
Теги: Минск
 
 
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