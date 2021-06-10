Активистов штаба Бабарико приговорили к пяти годам лишения свободы

Источник материала: UDF



Фото: Белсат

О, як хочацца волі!

Жаданая воля, ты чуеш?



Асьвяці мне усьмешкай

Апошнія дні у жыцьці.



Ты маўчыш?

Ты ня чуеш?



Можа, ў дзень, калі ты запануеш,

Верас будзе стагодзьдзі

З разьбітага сэрца расьці.



Беларусь, прачынайся!

Я цябе абуджаю!

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