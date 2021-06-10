Парень с ДЦП мечтает устроиться на работу – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Однако парень смог устроиться и проработал в галерее современного искусства. Когда она закрылась, Павел потерял смысл жизни, но не надежду на дальнейшее трудоустройство. Смотрите на видео трогательную историю минчанина.

36-летнему Павлу Корончику еще в детстве поставили диагноз ДЦП. С помощью специалиста по трудоустройству парень сумел найти работу в галерее современного искусства.

Он работал два года смотрителем выставочного пространства, а после того как галерея закрылась, Павел оказался в четырех стенах и теперь страдает от недостатка общения. Он мечтает найти хоть какую-нибудь работу, чтобы приносить пользу обществу и чувствовать себя таким как все. Кроме того, галерея стала Павлу вторым домом.

"Тут люди, с которыми я познакомился и общался. Я каждый день приходил на работу и чувствовал, что я как все. А потом мне вновь показалось, что я опять вернулся кем я был", - делится Павел Корончик.

Он понимает, что отличается от других. Однако парень хорошо справляется в быту, помогает родителям и даже воспитывает овчарку Берту, которую он купил на заработанные в галерее деньги.

Павел обучался на дому, в возрасте 15-ти лет мальчику не хватало общения. Было принято решение отправить Павла в Ивенецкий дом-интернат, там он проучился два с половиной года. В девятом классе врачи сообщили Паше, что он не сможет найти работу и смысла поступать учиться попросту нет.

"В 2018 году я стала работать на проекте "Доступная работа" ассистентом по сопровождаемому трудоустройству людей с инвалидностью и Павлу я сама предложила поучаствовать в проекте. Я его знала, как очень мотивированного трудолюбивого молодого человека, мы с ним еще в других проектах сотрудничали, тут я еще решила ему предложить помочь с поиском работы", - рассказывает ассистент по сопровождению трудоустройства Анастасия Пигулевская.

Павлу было 34 года и настроен он был не оптимистически. Парень был готов осваивать рабочие специальности. Увидев Павла, работодатели сомневались, что без ущерба для здоровья он сможет хорошо работать. Не все собеседования прошли успешно, но в итоге минчанин смог устроиться на работу в галерею современного искусства.

Первый год Паше платили из социального фонда по адаптации. Когда программа закончилась, руководство галереи предложило Павлу стать сотрудником учреждения, зарплату он получал уже из бюджета галереи.

"Я всегда им гордилась, а когда он нашел работу, я видела, что он светится, что он чувствует себя нужным людям. Для меня это счастье было", - вспоминает Валентина Корончик.

В общей сложности Павел Корончик отработал в галере два года. В ноябре 2020 года галерея закрылась, и парень потерял работу, а вместе с ней и смысл жизни. Но Паша не теряет оптимизма и ждет предложений от работодателей.

"То время, которое он проводит дома, перечеркивает весь хороший опыт и дальше опять будет сложный момент адаптации и чем дольше этот процесс будет, тем последствия могут быть сложнее. Нет таких ограничений, с которыми человек не мог бы работать. Любой человек может работать и приносить пользу обществу и своей семье, главное найти условия и поверить в этого человека", - говорит Пигулевская.

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