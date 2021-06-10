Применение ламинированного ДСП: особенности и возможности материала

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ЛДСП — она же ламинированная древесно-стружечная плита, материал, получивший широкое распространение. Он популярен в области отделки, дизайна, а также изготовления мебели.

Многое зависит от того, где вы приобретаете продукцию. Если посмотреть ламинированное ДСП на viyar.by, то в каталоге представлен большой выбор изделий по размерам, толщине панелей, цветам, структуре поверхности и другим характеристикам. Это означает, что дизайнеры подберут решение буквально под любой интерьер для отделки или изготовления мебели.

Почему ЛДСП настолько востребован

Когда ДСП ламинированный, он сразу приобретает много плюсов, связанных с долговечностью, качеством и визуальными характеристиками. Из более конкретных плюсов выделим:

Имитация любых поверхностей — под натуральное дерево, камень и даже ткани.

Устойчивость к влаге. Если нужен материал для влажных помещений, выбирают панели с максимальной защитой. Но и обычный ЛДСП хорошо справляется с брызгами, нерегулярным паром, временным намоканием поверхности. Поэтому он так актуален даже для кухни.

Хорошая устойчивость к механическому воздействию и перепадам температур. Если не пытаться испортить поверхность намеренно, лист ламинированного ДСП отлично переносит те нежелательные факторы, которые есть в быту.

Перечисленных характеристик достаточно для того, чтобы стать востребованным материалом. Не зря в каталоге компании “ВиЯр” в Минске представлены сотни образцов ЛДСП. Клиенты заказывают продукцию по всей территории Беларуси и остаются довольны ее возможностями.

О безопасности ламинированного ДСП

Некоторое время назад было модно ругать ДСП за содержание вредных веществ (например, формальдегида). Но важно понимать, что к этому времени при участии европейских экспертов разработаны строгие нормы для состава ЛДСП. Понять, насколько безопасным является материал, можно по классу эмиссии. Класс Е1 разрешен даже для того, чтобы его применяли в детских дошкольных учреждениях, в медицинских центрах и больницах — то есть материал полностью безопасен.

В том же магазине “ВиЯр” вы можете купить ламинированное ДСП как с классом Е1, так и с маркировкой E-LE. Последняя считается максимально экологичной, а еще указывает на то, что при изготовлении плит не использовались остатки древесины — на производстве задействовали только цельную.

Вывод простой: если вы приобретаете панели в проверенном магазине, сотрудничающем с крупными производителями, о безопасности можно не беспокоиться. Профессионалы уже уделили этому вопросу достаточно внимания.

Цена: дешево или качественно

На рынке есть много недобросовестных продавцов. Они предлагают ЛДСП низкого качества (и недостаточно безопасный) по небольшим ценам. Как правило, покупатель быстро понимает свою ошибку: даже на этапе раскройки работать с материалом уже сложно. В случае с таким товаром справедливо одно: качественное решение не стоит слишком дешево. А с оптимальным соотношением цен и характеристик можно быстро ознакомиться в каталоге “ВиЯр”.