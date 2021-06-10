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Еврочиновники предлагают запретить сборной Беларуси участвовать в нынешней Олимпиаде в Токио

10.06.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Еврочиновники предлагают запретить сборной Беларуси участвовать в нынешней Олимпиаде в Токио

Спорт вне политики? Не стоит питать иллюзий. Еврочиновники предлагают запретить сборной Беларуси участвовать в нынешней Олимпиаде в Токио. В мире большого спорта уже давно считают, что подобные инициативы ставят крест на всех заветах Пьера де Кубертена, а главные игры четырехлетия превращаются в политику и инструмент давления.

Евродепутаты выступают за приостановку членства Беларуси в международных спортивных организациях, лишение нашего государственного телевидения прав на трансляцию матчей чемпионата Европы по футболу и безвозмездную их передачу телеканалам, дотируемым, например, польским правительством. Также чиновники рекомендуют ограничить доступ сборной страны на международные соревнования, в том числе Олимпийские игры в Токио. Либо заставить спортсменов выступать под нейтральным флагом, так как сейчас это определено в отношении сборной России.

Кирилл Кикнадзе, спортивный обозреватель: «Все заветы Кубертена сводятся на нет. Я не знаю, сколько раз он там уже вращается в гробу от того, что происходит за последние восемь лет в мире большого спорта, в мире чистых олимпийских идей, чистого олимпийского движения, к которому он призывал все страны мира и до сих пор никаких уроков из этого не извлечено. Политика влезает туда, где ее совсем не ждут, политика влезает в спорт, в спорт высших достижений. Цикл из четырех лет, когда спортсмен делает все от него зависящее, чтобы попасть и добиться главной цели своей жизни, сводится на нет. Сводится теми, кто к спорту имеет достаточно отстраненное отношение. Люди хотят заниматься спортом высших достижений. Они хотят, чтобы о них говорили, они хотят выступать. Дайте возможность этим спортсменами выступить».

Поводом для новых ограничений Европы и США стала посадка самолёта Raynair из-за угрозы взрыва. Европейские депутаты также считают и Россию причастной к инциденту.

Они готовы ввести новые санкции и против Москвы. И сколько бы это не вызывало недоумений – не ждут официальных итогов расследования инцидента.

В ход идут обвинения, ограничения, поспешные выводы и эмоции.

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Спорт вне политики? Не стоит питать иллюзий. Еврочиновники предлагают запретить сборной Беларуси участвовать в нынешней Олимпиаде в Токио. В мире большого спорта...
 
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