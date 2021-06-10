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Еврочиновники предлагают запретить сборной Беларуси участвовать в нынешней Олимпиаде в Токио
Источник материала: ОНТ
Спорт вне политики? Не стоит питать иллюзий. Еврочиновники предлагают запретить сборной Беларуси участвовать в нынешней Олимпиаде в Токио. В мире большого спорта уже давно считают, что подобные инициативы ставят крест на всех заветах Пьера де Кубертена, а главные игры четырехлетия превращаются в политику и инструмент давления.
Евродепутаты выступают за приостановку членства Беларуси в международных спортивных организациях, лишение нашего государственного телевидения прав на трансляцию матчей чемпионата Европы по футболу и безвозмездную их передачу телеканалам, дотируемым, например, польским правительством. Также чиновники рекомендуют ограничить доступ сборной страны на международные соревнования, в том числе Олимпийские игры в Токио. Либо заставить спортсменов выступать под нейтральным флагом, так как сейчас это определено в отношении сборной России.
Поводом для новых ограничений Европы и США стала посадка самолёта Raynair из-за угрозы взрыва. Европейские депутаты также считают и Россию причастной к инциденту.
Они готовы ввести новые санкции и против Москвы. И сколько бы это не вызывало недоумений – не ждут официальных итогов расследования инцидента.
В ход идут обвинения, ограничения, поспешные выводы и эмоции.
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Спорт вне политики? Не стоит питать иллюзий. Еврочиновники предлагают запретить сборной Беларуси участвовать в нынешней Олимпиаде в Токио. В мире большого спорта...
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