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Депутаты и сенаторы обратились к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси
Источник материала: ОНТ
Депутаты всех уровней и члены Совета Республики Национального собрания приняли обращение к международному сообществ в связи с ситуацией, сложившейся вокруг Беларуси. Об этом
По мнению авторов обращения, целый ряд государств активно способствует дестабилизации внутренней обстановки в Беларуси.
Авторы сообщения также высказали мнение о том, что экономическое и политическое давление на страну не прекращается по сей день, а только усиливается.
Депутаты и сенаторы обратились к своим зарубежным партнерам с призывом соблюдать принципы и нормы международного права в отношениях с Беларусью. «Поправ их однажды, вновь придать им значимость будет сложно», – отмечается в сообщении.
Депутаты также призвали мировое сообщество против необоснованной, дискриминационной и контрпродуктивной политики в отношении Беларуси, а также проявлению солидарности с ней в вопросах отстаивания прав на суверенитет и мирную жизнь и вернуться к ответственному и конструктивному взаимодействию.
При этом, по словам председателя Совета Республики Натальи Кочановой, ратующие за введение санкций против Беларуси люди, в основном живут за её пределами.
Фото: БЕЛТА
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Депутаты всех уровней и члены Совета Республики Национального собрания приняли обращение к международному сообществ в связи с ситуацией, сложившейся вокруг...
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