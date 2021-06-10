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Депутаты и сенаторы обратились к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси

10.06.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Депутаты и сенаторы обратились к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси

Депутаты всех уровней и члены Совета Республики Национального собрания приняли обращение к международному сообществ в связи с ситуацией, сложившейся вокруг Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА.

По мнению авторов обращения, целый ряд государств активно способствует дестабилизации внутренней обстановки в Беларуси.

Авторы сообщения также высказали мнение о том, что экономическое и политическое давление на страну не прекращается по сей день, а только усиливается.

Депутаты и сенаторы обратились к своим зарубежным партнерам с призывом соблюдать принципы и нормы международного права в отношениях с Беларусью. «Поправ их однажды, вновь придать им значимость будет сложно», – отмечается в сообщении.

Депутаты также призвали мировое сообщество против необоснованной, дискриминационной и контрпродуктивной политики в отношении Беларуси, а также проявлению солидарности с ней в вопросах отстаивания прав на суверенитет и мирную жизнь и вернуться к ответственному и конструктивному взаимодействию.

При этом, по словам председателя Совета Республики Натальи Кочановой, ратующие за введение санкций против Беларуси люди, в основном живут за её пределами.

Фото: БЕЛТА 

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Депутаты всех уровней и члены Совета Республики Национального собрания приняли обращение к международному сообществ в связи с ситуацией, сложившейся вокруг...
 
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