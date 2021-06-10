Рафаэль Надаль сыграет против Новака Джоковича на открытом чемпионате Франции по теннису

Источник материала: ОНТ

В полуфинале мужского «Ролан Гаррос» нас ждёт очередная классика. Серб в очень непростом поединке победил итальянца Матео Берретини.

Для победы Джоковичу потребовалось четыре сета – 6:3, 6:2, 6:7, 7:5.

Продолжительность противостояния составила 3 часа и 32 минуты. Джокович выполнил 10 эйсов, совершил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта.

Удивила и бурная реакция Новака после победы. Кажется, на этом турнире он намерен дойти до титула.

Действующий победитель «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль разобрался в четвертьфинале с аргентинцем Диего Шварцманом – 6:3, 4:6, 6:4, 6:0.

Дальше Надаль против Джоковича. А немец Александр Зверев сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

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