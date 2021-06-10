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Илья Ивашко проиграл в первом круге теннисного турнира в Германии
Источник материала: ОНТ
Белорусский теннисист Илья Ивашко завершил выступление в первом круге турнира в немецком Штутгарте.
На старте соревнований он проиграл немцу Питеру Гойовчику – 7:5, 4:6, 2:6. Белорусу не помогли в этом поединке даже 11 эйсов.
Наш теннисист реализовал лишь два брейк-поинта из 6. Илья Ивашко располагается на 44 позиций в рейтинге выше, чем его соперник.
Фото: БЕЛТА
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Белорусский теннисист Илья Ивашко завершил выступление в первом круге турнира в немецком Штутгарте. На старте соревнований он проиграл немцу Питеру Гойовчику –...
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