В Минздраве рассказали, когда второй компонент «Спутника V» поступит в поликлиники

Источник материала: ОНТ

В Министерстве здравоохранения прокомментировали ситуацию с нехваткой второго компонента вакцины «Спутник V» в учреждениях здравоохранения. В данный момент ведомство ожидает разрешения из России на использование 180 тыс. доз второго компонента. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечается в сообщении, сейчас российские специалисты завершают проведение контроля качества очередной партии вакцины, произведенной РУП «Белмедпрепараты». Поступить в учреждения здравоохранения она должна уже в конце этой недели.

В сообщении отмечается, что сроки проведения этапов вакцинации напрямую зависят от времени поступлений партий вакцины после прохождения ими процедуры контроля качества. При этом в данный момент в стране имеется более 30 тыс. доз второго компонента – они, в силу возникшего дефицита, будут перераспределены.

По состоянию на 10 июня первую дозу вакцины от COVID-19 уже получили более 656 тыс. жителей Беларуси, из них более 358 тыс. – уже прошли полный курс вакцинации.

Фото: БЕЛТА

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