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В Минском суворовском военном училище состоялся юбилейный выпуск
Источник материала: ОНТ
«Суворовский дух кадетства они пронесут через всю жизнь». Накануне сегодняшних школьных выпускных состоялся юбилейный – 65-й – выпуск в Минском суворовском военном училище.
Позади них – пять лет каждодневного кропотливого совместного труда с учителями, офицерами, воспитателями, психологами и медиками. Впереди у большинства из этих юных защитников Отечества – поступление в специализированные вузы и работа в Вооруженных Силах, Государственном погранкомитете и других силовых структурах.
Среди 70 курсантов – пять золотых медалистов и один серебряный, победители республиканских спартакиад, соревнований зимнего и летнего многоборья. Но главное, по мнению начальника училища, не это.
Суворовцам выпускной день запомнился как одновременно и очень радостный, и бесконечно тоскливый. Ведь они простились с любимыми учителями и завершили долгую увлекательную историю. Тем не менее, этот конец – лишь начало новых ярких глав жизни и, конечно же, побед.
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«Суворовский дух кадетства они пронесут через всю жизнь». Накануне сегодняшних школьных выпускных состоялся юбилейный – 65-й – выпуск в Минском суворовском...
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