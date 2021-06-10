В Минском суворовском военном училище состоялся юбилейный выпуск

Источник материала: ОНТ

«Суворовский дух кадетства они пронесут через всю жизнь». Накануне сегодняшних школьных выпускных состоялся юбилейный – 65-й – выпуск в Минском суворовском военном училище.

Позади них – пять лет каждодневного кропотливого совместного труда с учителями, офицерами, воспитателями, психологами и медиками. Впереди у большинства из этих юных защитников Отечества – поступление в специализированные вузы и работа в Вооруженных Силах, Государственном погранкомитете и других силовых структурах.

Среди 70 курсантов – пять золотых медалистов и один серебряный, победители республиканских спартакиад, соревнований зимнего и летнего многоборья. Но главное, по мнению начальника училища, не это.

Андрей Горбатенко, начальник Минского суворовского военного училища: «Главное, что за пять лет учебы в стенах учреждения суворовцы научились дружить, они научились поддерживать друг друга, помогать друг другу, сопереживать друг другу. Это патриоты своей страны, люди, которые любят свою страну, свой народ. Бережно относятся к атрибутам нашей государственности, и мы гордимся нашими выпускниками. Настоящих профессионалов, настоящих граждан своей страны мы точно готовим».

Суворовцам выпускной день запомнился как одновременно и очень радостный, и бесконечно тоскливый. Ведь они простились с любимыми учителями и завершили долгую увлекательную историю. Тем не менее, этот конец – лишь начало новых ярких глав жизни и, конечно же, побед.

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