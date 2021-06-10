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Продолжается заготовка кормов в регионах
Источник материала: ОНТ
С приходом лета работы в полях не останавливаются. После завершения посевной кампании сельхозпредприятия заготавливают корма. Лидируют традиционно южные регионы.
На поля Гомельской области, например, вышла вся техника: тракторы, косилки, грузовики. Убирают в среднем по 6 тыс. гектаров в день.
Сенаж не только кладут в траншеи, но и прессуют в рулоны. С помощью стретч-пленки тюк сена за пару минут превращается в герметичное хранилище. Так сохраняются все биологические свойства продукта: высокое содержание сахара и протеина делают корм максимально питательным.
Главное – правильно подобрать растение, чтобы потом получить из него полезные рационы. У люцерны, к примеру, нет конкурентов среди семейства бобовых.
Аграрии используют каждую минуту, чтобы зелёная масса не перезрела и не намокла. Любая мелочь в поле может зимой сказаться на привесах и надоях.
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С приходом лета работы в полях не останавливаются. После завершения посевной кампании сельхозпредприятия заготавливают корма. Лидируют традиционно южные...
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