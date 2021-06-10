Продолжается заготовка кормов в регионах

Источник материала: ОНТ

С приходом лета работы в полях не останавливаются. После завершения посевной кампании сельхозпредприятия заготавливают корма. Лидируют традиционно южные регионы.

На поля Гомельской области, например, вышла вся техника: тракторы, косилки, грузовики. Убирают в среднем по 6 тыс. гектаров в день.

Сенаж не только кладут в траншеи, но и прессуют в рулоны. С помощью стретч-пленки тюк сена за пару минут превращается в герметичное хранилище. Так сохраняются все биологические свойства продукта: высокое содержание сахара и протеина делают корм максимально питательным.

Максим Корнеенко, заместитель директора сельхозпредприятия «Знамя Родины»: «Дожди нам помогли, на наших землях они нам пользу принесли. Дожди прошли – масса хорошая стоит, есть, что убирать, что косить. Это хорошо, мы на дожди не жалуемся. Мы каждый год, даже в засушливые годы, старались заготавливать на своё поголовье вдоволь, а в этом году, надеемся, будет ещё больше».

Главное – правильно подобрать растение, чтобы потом получить из него полезные рационы. У люцерны, к примеру, нет конкурентов среди семейства бобовых.

Аграрии используют каждую минуту, чтобы зелёная масса не перезрела и не намокла. Любая мелочь в поле может зимой сказаться на привесах и надоях.

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