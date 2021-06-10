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Колумбию накрыла новая протестов

10.06.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Колумбию накрыла новая протестов

Далеко не мирные демонстрации в Колумбии. На улицах Боготы снова стычки с полицией.

Жители страны требуют от правительства действий по борьбе с бедностью, насилием со стороны полиции и неравенством в системах здравоохранения и образования.

Для разгона протестующих стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы. До этого сообщалось о применении огнестрельного оружия.

За последние несколько недель в стране десятки убитых и сотни раненых.

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Далеко не мирные демонстрации в Колумбии. На улицах Боготы снова стычки с полицией. Жители страны требуют от правительства действий по борьбе с бедностью, насилием...
 
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