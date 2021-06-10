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Колумбию накрыла новая протестов
Источник материала: ОНТ
Далеко не мирные демонстрации в Колумбии. На улицах Боготы снова стычки с полицией.
Жители страны требуют от правительства действий по борьбе с бедностью, насилием со стороны полиции и неравенством в системах здравоохранения и образования.
Для разгона протестующих стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы. До этого сообщалось о применении огнестрельного оружия.
За последние несколько недель в стране десятки убитых и сотни раненых.
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Далеко не мирные демонстрации в Колумбии. На улицах Боготы снова стычки с полицией. Жители страны требуют от правительства действий по борьбе с бедностью, насилием...
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