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Экзамен по истории Беларуси может стать обязательным при поступлении в вузы
Источник материала: ОНТ
Экзамен по истории Беларуси может стать обязательным при поступлении в учреждения высшего образования. С такой инициативой выступает Министерство образования. Об этом глава ведомства сказал во время парламентских слушаний «Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования»,
(ДОПОЛНЯЕТСЯ)
ФОТО: ОНТ, архив
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Экзамен по истории Беларуси может стать обязательным при поступлении в учреждения высшего образования. С такой инициативой выступает Министерство образования....
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