Экзамен по истории Беларуси может стать обязательным при поступлении в вузы

Источник материала: ОНТ

Экзамен по истории Беларуси может стать обязательным при поступлении в учреждения высшего образования. С такой инициативой выступает Министерство образования. Об этом глава ведомства сказал во время парламентских слушаний «Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования», сообщает БЕЛТА.

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ФОТО: ОНТ, архив





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