Неизвестный предмет взорвался под ногами у 19-летнего парня на пустыре в Заводском районе

Источник материала: ОНТ

19-летний житель Минска пострадал в результате взрыва неизвестного предмета на пустыре в столице. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.

Взрыв произошел вечером 9 июня, на пустыре в Заводском районе Минска. В результате взрыва пострадал 19-летний минчанин. Он был госпитализирован с повреждениями конечностей.

На месте происшествия провели осмотр эксперты-взрывотехники центрального аппарата ГКСЭ. Также были опрошены очевидцы случившегося. Обстоятельства и причины взрыва устанавливаются.

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