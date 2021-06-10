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Неизвестный предмет взорвался под ногами у 19-летнего парня на пустыре в Заводском районе
Источник материала: ОНТ
19-летний житель Минска пострадал в результате взрыва неизвестного предмета на пустыре в столице. Об этом
Взрыв произошел вечером 9 июня, на пустыре в Заводском районе Минска. В результате взрыва пострадал 19-летний минчанин. Он был госпитализирован с повреждениями конечностей.
На месте происшествия провели осмотр эксперты-взрывотехники центрального аппарата ГКСЭ. Также были опрошены очевидцы случившегося. Обстоятельства и причины взрыва устанавливаются.
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19-летний житель Минска пострадал в результате взрыва неизвестного предмета на пустыре в столице. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси....
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