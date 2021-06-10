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Вознесение Господне празднуется 10 июня. Что можно и нельзя делать в этот день?
Источник материала: ОНТ
Православные христиане отмечают 10 июня двунадесятый праздник – Вознесение Господне, посвященный завершению земного служения Иисуса Христа.
Согласно учению православной Церкви, Господь продолжал общаться со своими учениками еще 40 дней после Воскресения. Христос давал апостолам наставления и благословлял их. После этого Господь вознесся на небеса. Вот как это событие
Что можно делать на Вознесение Господне?
Поскольку праздник всегда выпадает на четверг, работать в этот день можно,
Что нельзя делать на Вознесение Господне?
В этот день и накануне нельзя венчаться (как и в любые двунадесятые праздники).
Не нужно соблюдать пост. Можно употреблять как молочные, так и мясные продукты.
В такие крупные праздники, как Вознесение, не принято поминать усопших. Храмы не служат панихиды.
ФОТО: открытые источники
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Православные христиане отмечают 10 июня двунадесятый праздник – Вознесение Господне, посвященный завершению земного служения Иисуса Христа. Согласно учению...
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