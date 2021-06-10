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Вознесение Господне празднуется 10 июня. Что можно и нельзя делать в этот день?

10.06.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вознесение Господне празднуется 10 июня. Что можно и нельзя делать в этот день?

Православные христиане отмечают 10 июня двунадесятый праздник – Вознесение Господне, посвященный завершению земного служения Иисуса Христа. 

Согласно учению православной Церкви, Господь продолжал общаться со своими учениками еще 40 дней после Воскресения. Христос давал апостолам наставления и благословлял их. После этого Господь вознесся на небеса. Вот как это событие описано в Новом Завете:

Что можно делать на Вознесение Господне?

Поскольку праздник всегда выпадает на четверг, работать в этот день можно, пишет aif.by. Также разрешается выполнять любые привычные дела. Если есть возможность, следует сходить в храм или помолиться дома. 

Что нельзя делать на Вознесение Господне?

В этот день и накануне нельзя венчаться (как и в любые двунадесятые праздники). 

Не нужно соблюдать пост. Можно употреблять как молочные, так и мясные продукты.

В такие крупные праздники, как Вознесение, не принято поминать усопших. Храмы не служат панихиды.

ФОТО: открытые источники 


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Православные христиане отмечают 10 июня двунадесятый праздник – Вознесение Господне, посвященный завершению земного служения Иисуса Христа.  Согласно учению...
 
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