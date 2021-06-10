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В Мумбаи при обрушении дома погибли 11 человек
Источник материала: ОНТ
ЧП в Индии. В мегаполисе Мумбаи обрушился жилой дом. В результате трагедии 11 человек погибли, более 20 получили травмы.
Cпасательные работы продолжаются, власти полагают, что под обломками ещё могут оставаться люди. Двухэтажный жилой дом рухнул на другое строение в одном из самых бедных районов города, где находятся тысячи трущоб. Спасатели эвакуируют жителей и из соседнего здания, которое также в аварийном состоянии.
Вероятная причина трагедии – подтопление. На западном побережье Индии начинается сезон дождей, в Мумбаи прошел первый в этом году муссонный ливень.
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ЧП в Индии. В мегаполисе Мумбаи обрушился жилой дом. В результате трагедии 11 человек погибли, более 20 получили травмы. Cпасательные работы продолжаются, власти...
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