ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Мумбаи при обрушении дома погибли 11 человек

10.06.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Мумбаи при обрушении дома погибли 11 человек

ЧП в Индии. В мегаполисе Мумбаи обрушился жилой дом.  В результате трагедии 11 человек погибли, более 20 получили травмы.

Cпасательные работы продолжаются, власти полагают, что под обломками ещё могут оставаться люди. Двухэтажный жилой дом рухнул на другое строение в одном из самых бедных районов города, где находятся тысячи трущоб. Спасатели эвакуируют жителей и из соседнего здания, которое также в аварийном состоянии.

Вероятная причина трагедии – подтопление. На западном побережье Индии начинается сезон дождей, в Мумбаи прошел первый в этом году муссонный ливень.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЧП в Индии. В мегаполисе Мумбаи обрушился жилой дом.  В результате трагедии 11 человек погибли, более 20 получили травмы. Cпасательные работы продолжаются, власти...
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия пока не будет открывать наземную границу с Беларусью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by